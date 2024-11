Basciano arrestato e rilasciato, cosa aveva postato Sophie sui social

La notizia dell’arresto di Alessandro Basciano, ex compagno di Sophie Codegoni, aveva fatto il giro del web, scatenando un acceso dibattito. Basciano, dj e influencer, era stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della giovane influencer, con cui ha avuto una figlia, Celine, e una relazione tumultuosa iniziata nel 2022 all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il giorno successivo Il gip ha notificato ad Alessandro Basciano l’ordinanza di revoca della custodia cautelare. Nell’ordinanza firmata oggi, il gip Anna Magelli scrive che Basciano «ha fornito la propria dettagliata e circostanziata ricostruzione dei fatti, negando di avere mai usato violenza fisica nei confronti della ex compagna», né nei confronti di un amico.

Alessandro Basciano ha fornito una serie di screenshot di chat che ha avuto con Sophie dalle quali, sottolinea il gip, emerge una «relazione certamente non caratterizzata da uno stato di paura e/o timore in capo alla Codegoni» e, pertanto, sembra poco compatibile con il «turbamento e la paura che tipicamente conseguono» al reato di atti persecutori. È emerso anche un regalo costoso da parte di Alessandro Basciano nei confronti di Sophie e una lettera. Nei messaggi al dj, l’influencer gli esprime commozione e svolge una serie di considerazioni sul loro precedente rapporto facendo riferimento a colpe e responsabilità reciproche. Quest’ultimo messaggio risale all’11 novembre scorso, tre giorni prima che Codegoni presentasse una nuova querela nei confronti dell’uomo. Per il gip, inoltre, «pare poco credibile che la Codegoni vivesse in costante stato di ansia e di paura» visto che ancora il 12 e 13 novembre continuava a chattare con Alessandro scambiandosi messaggi che «denotano un rapporto sereno e non connotato da quella costante paura» che la donna ha descritto nella denuncia del 14 novembre.

La reazione di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, che è una delle influencer più seguite in Italia con oltre un milione di follower su Instagram, prima di un comunicato su Instagram aveva pubblicato una serie di Instagram Stories mentre passeggia per le vie di Milano insieme alla figlia Celine, che tiene un piccolo carrozzino per bambini, uno strumento utile per i primi passi. Un gesto dolce che molti follower hanno interpretato come un messaggio silenzioso di forza e amore materno. Sophie ha scelto di mostrare il suo lato più tenero, concentrandosi sulla figlia. In seguito ha postato sempre nelle storie su Instagram una sorta di comunicato in cui si è definita “una donna e una madre che ha fatto quello che si riteneva necessario”.

La relazione tra Sophie e Basciano è stata fin dall’inizio caratterizzata da alti e bassi. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e hanno vissuto una storia intensa, fatta di litigi e riappacificazioni. La loro storia d’amore ha toccato l’apice con la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma l’idillio si è interrotto. Dopo la nascita di Celine, le tensioni tra i due sono esplose, portando alla rottura definitiva.