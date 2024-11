Con chi stava Alberto Matano prima del marito Riccardo

Alberto Matano, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha conquistato il pubblico grazie alla sua professionalità e al suo carisma. Nonostante sia una figura pubblica, il conduttore de La Vita in Diretta ha sempre cercato di mantenere un profilo riservato sulla sua vita privata. In alcune interviste, Matano ha svelato dettagli inediti sul suo passato sentimentale, raccontando il percorso che lo ha portato al grande amore con il marito Riccardo Mannino.

Prima di incontrare Riccardo, Alberto Matano ha vissuto relazioni importanti, alcune delle quali con donne. In un’intervista, il conduttore ha raccontato: “Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia”. Questa storia, descritta come un grande amore, ha segnato profondamente il percorso sentimentale di Matano. Sebbene il legame si sia trasformato con il tempo, il sentimento non è mai svanito. Il tribuno del popolo di Ballando con le Stelle è infatti ancora in buoni rapporti e ancora sente, in piena trasparenza nei confronti di suo marito, la sua ex.

La storia d’amore con Riccardo

Nel 2023, dopo anni di carriera e di vita privata lontano dai riflettori, Alberto Matano ha finalmente reso pubblica la sua relazione con Riccardo Mannino, avvocato cassazionista, con cui si è sposato. La loro è una storia d’amore che ha preso piede in modo naturale e discreto, come è nel carattere del conduttore. Nonostante il clamore mediatico che circonda la sua professione, Matano ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza, non volendo mai fare della sua vita privata un palcoscenico

Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno vissuto una lunga relazione lontana dai riflettori prima di rendere pubblica la loro storia d’amore. I due si sono conosciuti molti anni fa grazie ad amici comuni e hanno coltivato una relazione discreta e basata su una profonda complicità. Il matrimonio, celebrato nel giugno 2022, è stato officiaro da Mara Venier

Una cerimonia intima ma ricca di emozione, con la presenza di pochi amici e parenti. L’unione, seguita dai festeggiamenti, ha rappresentato per Matano il coronamento di un percorso di vita e d’amore costruito con dedizione e rispetto reciproco. Dopo il matrimonio il conduttore ha rivelato: “Oggi due cose mi fanno davvero felice: lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento”. Infine di suo marito, Riccardo Matano ha detto: “È arrivato e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un’identità”.