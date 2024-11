Conduttore italiano stava per conquistare Scarlett Johansson: è una storia vera!

Ci sono storie che sembrano uscite da un film romantico e quella di Federico Russo, deejay e conduttore televisivo, con Scarlett Johansson è una di queste. Anche se non ha avuto il finale sperato, resta uno degli aneddoti più curiosi e divertenti della carriera di Russo, raccontato di recente per i 40 anni proprio dell’attrice prima durante Deejay Chiama Italia e poi durante Pinocchio, due trasmissioni radiofoniche storiche di Radio Deejay.

Era il 2005, un periodo ben prima che Scarlett Johansson convolasse a nozze con Ryan Reynolds, suo primo marito. Federico Russo, giovane conduttore italiano, prende un aereo per partecipare a un evento organizzato da MTV e, con suo grande stupore, scopre che l’attrice di fama mondiale è seduta proprio davanti a lui. La complicità tra i due scatta immediatamente, tanto che durante il viaggio si scambiano consigli su negozi di dischi a Los Angeles e iniziano a conoscersi meglio.

La giornata prosegue con il loro incontro all’evento, dove Russo decide di giocarsi il tutto per tutto: “Le lascio tutti i numeri che ho, anche quello di casa, della nonna. Praticamente le dico: ‘Se non rispondo, chiama chiunque, anche mia nonna, ma da qualche parte cercami’.” Un gesto che racconta perfettamente la spontaneità e l’ironia del conduttore.

L’invito a cena e l’arrivo del “terzo incomodo”

La sorpresa più grande arriva pochi giorni dopo, quando Scarlett, in visita a Roma, invia un messaggio a Russo chiedendogli di uscire per una cena. Un invito che potrebbe far sognare chiunque, ma che prende una piega inaspettata. Scarlett si presenta all’appuntamento con il suo fidanzato di allora, Josh Hartnett, celebre attore noto per film come Pearl Harbor. “Era bellissimo e anche simpaticissimo,” racconta Russo con il sorriso. La beffa è che inizialmente nel locale era entrata solo lei, ma dopo pochi metri è apparso lui. Nonostante la compagnia inaspettata, la serata si rivela piacevole, ma il sogno alla Notting Hill sfuma inevitabilmente. Come raccontato dallo stesso conduttore, alla fine hanno trascorso alcune ore con altri amici bevendo birra ai Fori Imperiali.

Nonostante l’epilogo, Federico Russo ricorda quell’incontro come uno dei momenti più surreali e incredibili della sua vita. Come scherza lui stesso: “Di solito lo racconto in modo più romantico, più lungo, più dettagliato…”. E anche se la favola non è andata oltre quell’invito, Russo ha ottenuto una storia unica da condividere con amici, colleghi e il suo pubblico. Qualche anno dopo, approfittando della presenza del regista Wes Anderson a Radio Deejay, ha mandato un sms a Scarlett Johansson per sapere come stesse ma l’attrice non ha mai risposto. “C’erano anche le spunte blu quindi lo ha letto” ha scherzato Federico Russo con Linus e Nicola Savino.