Se ti piace Matteo Berrettini, devi conoscere il fratello d’arte Jacopo

Il cognome Berrettini è ormai sinonimo di eccellenza nel tennis. Se Matteo ha fatto la storia con le sue performance in tornei prestigiosi, il fratello minore Jacopo Berrettini sta costruendo il suo percorso con impegno e determinazione. Nato il 27 novembre 1998 a Roma, Jacopo ha seguito le orme del fratello maggiore, alimentando la tradizione sportiva di famiglia con il suo talento.

Jacopo è cresciuto in un ambiente che ha sempre valorizzato lo sport. Figlio di genitori appassionati e attenti al benessere fisico, ha iniziato a giocare a tennis sin da piccolo, influenzato dal successo e dalla passione del fratello Matteo.

Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Archimede a Roma, Jacopo ha deciso di dedicarsi completamente al tennis, iscrivendosi al prestigioso Circolo Canottieri Aniene, uno dei club più rinomati in Italia per la formazione di talenti sportivi. Qui ha perfezionato il suo stile e affinato le tecniche che lo hanno portato a distinguersi nei circuiti professionali.

Jacopo Berrettini ha iniziato la sua carriera partecipando a tornei ITF e Challenger, costruendo con pazienza il suo ranking. Al suo apice, ha raggiunto la posizione numero 362 del ranking ATP il 12 agosto 2024 per il singolare, mentre in doppio ha toccato il numero 282 nel settembre 2019.

Tra i momenti più significativi, spicca l’esordio nel tabellone principale di un torneo ATP a Acapulco nel 2023, dove ha ottenuto una vittoria importante contro il tedesco Oscar Otte, dimostrando di poter competere con avversari di alto livello. Questa performance ha segnato una svolta nella sua carriera, consolidando il suo impegno nel perseguire il sogno di affermarsi tra i grandi del tennis.

Il rapporto con Matteo: fratelli e compagni di doppio

Jacopo e Matteo condividono un legame speciale non solo fuori dal campo, ma anche nelle competizioni. I due fratelli hanno partecipato insieme a diversi tornei di doppio, dimostrando un’intesa naturale.

Nel 2021, hanno raggiunto le semifinali nel torneo ATP di Cagliari, mettendo in mostra il loro affiatamento e la loro capacità di supportarsi reciprocamente. Jacopo ha spesso dichiarato che il rapporto con Matteo è una delle sue fonti di ispirazione più grandi, sia come atleta che come persona.

Uno sguardo al futuro

Jacopo Berrettini è ancora lontano dalla notorietà del fratello maggiore, ma il suo percorso è segnato da una costante crescita. Determinato a migliorare la sua classifica ATP e a partecipare a tornei di alto livello, Jacopo continua ad allenarsi con impegno, supportato dal team del Circolo Canottieri Aniene e, ovviamente, dalla sua famiglia.

Con il cognome Berrettini che continua a brillare nel panorama tennistico internazionale, Jacopo rappresenta una promessa da seguire con attenzione. La sua dedizione e la sua voglia di migliorarsi sono la chiave per un futuro ricco di successi.