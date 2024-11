Anna Maria Bernardini De Pace è ex suocera di uno dei grandi attori italiani

Annamaria Bernardini de Pace, rinomata avvocata matrimonialista e giudice del programma televisivo “Forum”, ha intrecciato la sua vita personale con quella di celebri figure del mondo dello spettacolo. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la sua passata parentela con l’attore Raoul Bova, attraverso il matrimonio di sua figlia, Chiara Giordano.

Nata a Como il 12 aprile 1948, Annamaria Bernardini de Pace ha costruito una carriera di successo nel campo del diritto di famiglia, assistendo numerose personalità di spicco. Oltre alla sua attività legale, è nota al grande pubblico per il suo ruolo di giudice nel programma “Forum”, dove offre consulenze legali e giudica casi simulati, rendendo il diritto accessibile a tutti.

La parentela con Raoul Bova

La connessione tra Annamaria Bernardini de Pace e Raoul Bova risale al matrimonio dell’attore con Chiara Giordano, figlia dell’avvocata. I due si sono sposati nel 2000 e hanno avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco, rendendo Annamaria nonna. Sebbene il matrimonio sia terminato nel 2013, questa parentela ha attirato l’attenzione dei media, data la notorietà delle persone coinvolte.

Chiara Giordano: cosa fa oggi

Dopo la separazione da Raoul Bova, Chiara Giordano ha intrapreso un percorso personale e professionale significativo. Veterinaria di professione, ha sempre nutrito una profonda passione per gli animali. Negli ultimi anni, ha anche sviluppato un interesse per la danza, partecipando nel 2019 al programma televisivo “Amici Celebrities” nella categoria ballo. Questa esperienza le ha permesso di esplorare nuove dimensioni artistiche e personali.

Attualmente, Chiara continua a dedicarsi alla sua professione di veterinaria e alla produzione cinematografica, collaborando a progetti che uniscono le sue competenze professionali e le sue passioni personali. Inoltre, ha trovato un nuovo equilibrio nella vita privata, vivendo una relazione con Andrea Evangelista, produttore di danza, con il quale condivide interessi comuni.

Annamaria Bernardini de Pace non è solo un’avvocata di successo e un volto noto della televisione italiana, ma anche una donna la cui vita personale si è intrecciata con quella di figure celebri come Raoul Bova, attraverso il matrimonio della figlia Chiara Giordano. Questa parentela aggiunge un elemento di curiosità alla sua già affascinante biografia, mostrando come la vita professionale e personale possano spesso intersecarsi in modi inaspettati.