Giulia Valentina è l’ex di un celebre cantante

Se c’è un nome che negli ultimi anni ha saputo farsi spazio con eleganza e un pizzico di ironia nel panorama delle influencer italiane, è quello di Giulia Valentina. Con il suo stile chic e il suo modo di comunicare spontaneo, è diventata un punto di riferimento per chi cerca autenticità nel mondo digitale. Brillando di luce propria in molti non la ricordano soprattutto per una famosa love story: quella con Fedez, il rapper ex marito di Chiara Ferragni. Facciamo un salto nel passato e scopriamo come è iniziata, e finita, questa storia.

Prima di tutto, un po’ di contesto. Giulia è nata il 15 ottobre 1990 a Torino, dove ha frequentato la scuola americana, imparando presto a muoversi tra lingue e culture diverse. Dopo un periodo a Parigi (non proprio per mangiare baguette, ma per perfezionare il francese), è tornata in Italia e si è laureata in Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica di Milano. Insomma, una ragazza con testa, stile e un curriculum niente male.

L’incontro con Fedez: un amore da videoclip

Nel 2013, Giulia conosce Fedez, all’epoca già una star della musica italiana, ma lontano dall’essere l’icona glamour che è oggi. I due si sono incontrati in una discoteca milanese, e tra loro è scattata subito la scintilla. La loro storia d’amore è stata intensa e sotto i riflettori: Giulia era la musa di Fedez, tanto che è apparsa nei videoclip delle sue canzoni “Amore Eternit” e “Magnifico”, due hit che, diciamolo, sono ancora nei cuori di molti.

La loro relazione è durata circa tre anni, ma nel 2016 è arrivata la rottura. Le ragioni? Fedez, in un’intervista, ha ammesso di voler dedicare più tempo a se stesso e alla sua carriera. E Giulia? Non ha mai fatto drammi pubblici, mostrando una classe che pochi sanno mantenere in queste situazioni. D’altronde, anche se la coppia si è lasciata, Giulia ha sempre preferito concentrarsi su di sé, evitando polemiche inutili.

Una carriera da influencer e un pizzico di ironia

Dopo la fine della relazione con Fedez, Giulia ha costruito una carriera di tutto rispetto. Grazie alla sua eleganza naturale e al suo stile inconfondibile, è diventata una delle influencer più seguite in Italia. Ma il suo successo non si basa solo su abiti griffati e pose da red carpet: Giulia sa ironizzare su se stessa e sul mondo che la circonda, conquistando i follower con contenuti autentici e divertenti.

Nel novembre 2024, Giulia ha sorpreso tutti annunciando la nascita del suo primo figlio. Una notizia che ha riempito di gioia i suoi fan e che ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita. E il papà? Giulia è sempre stata molto discreta sulla sua relazione attuale, ma si sa che è legata a un compagno con cui condivide un amore solido e lontano dai riflettori. Una scelta, la sua, che dimostra quanto tenga a proteggere i suoi affetti più cari.

Dopo l’amore con Fedez, Giulia ha dimostrato di saper brillare di luce propria. La sua eleganza, la sua ironia e la sua autenticità continuano a conquistare i fan, mentre si gode la maternità e le soddisfazioni di una carriera costruita con passione. E chissà, forse un giorno, raccontando al figlio del passato, dirà: “Sai, la mamma è stata la musa di una hit italiana. E sì, ero io quella nel video di ‘Magnifico’.”