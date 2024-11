Federica Nargi: una tenera foto svela che danza studiava

Federica Nargi, showgirl e modella di grande successo, è attualmente una delle protagoniste della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre programma condotto da Milly Carlucci. Sul palco, in coppia con il ballerino professionista Luca Favilla, ha dimostrato un talento naturale che l’ha portata a esibirsi con grazia in stili come il cha cha cha, il tango e il charleston. Ma il suo legame con la danza risale a molto prima della televisione.

Federica, anni fa, aveva condiviso sui social una dolce immagine di lei bambina con indosso un tutù, rivelando che da piccola aveva studiato danza classica. Uno stile che richiede impegno, disciplina e dedizione, qualità che Federica ha portato con sé anche nel mondo dello spettacolo. Quella foto raccontava il sogno di una piccola ballerina e lasciava intravedere la passione per la danza che avrebbe continuato a coltivare, anche se in modi diversi.

Il passato nella danza classica potrebbe spiegare in parte la sua eleganza sul palco di Ballando con le Stelle, ma Federica stessa ha chiarito che il suo successo nel programma non è legato esclusivamente agli studi giovanili. Durante un’intervista, ha affermato che la sua bravura deriva soprattutto dalla sua attitudine naturale alla danza, una caratteristica che è stata sottolineata anche dalla presidente di giuria, Carolyn Smith.

La danza classica e il ritorno alle origini a Ballando

“La danza è qualcosa che sento dentro di me,” ha dichiarato Federica. “Non sono brava per quello che ho studiato, ma perché ho sempre amato ballare, e questo mi permette di esprimermi al meglio.” Carolyn Smith, una delle più severe ma anche più attente giurate, ha lodato il suo talento innato, evidenziando come Federica sia capace di trasformare le coreografie in momenti emozionanti per il pubblico.

La partecipazione a Ballando con le Stelle ha rappresentato per Federica un vero ritorno alle origini. Ogni esibizione ha messo in luce non solo la sua abilità tecnica, ma anche la sua capacità di entrare in sintonia con la musica e con il pubblico. Una delle sue performance più memorabili è stata un tango argentino sulle note di “Roxanne,” che le è valso la vittoria dell’ottava puntata, consolidando la sua posizione tra i favoriti.

Questa esperienza non è solo una competizione per Federica, ma anche un’occasione per dimostrare al pubblico e a se stessa quanto possa ancora fare con la danza. La storia della moglie di Alessandro Matri, dalla bambina in tutù alla star di Ballando con le Stelle, è un esempio di come la passione e l’attitudine possano superare anche l’allenamento formale.

Grazie al supporto del suo partner Luca Favilla e alle sue innate doti artistiche, continua a sorprendere il pubblico puntata dopo puntata. La foto di lei bambina, con il sogno di diventare una ballerina, oggi assume un significato ancora più speciale. Federica ha riportato sul palco di Ballando quell’entusiasmo puro che aveva da piccola, trasformandolo in una performance adulta, elegante e consapevole.