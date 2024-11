Federica Pellegrini fa parte delle Forze Armate? Mosca bianca

Federica Pellegrini, soprannominata “La Divina”, è una delle atlete più importanti della storia italiana. Con un palmarès da record e una carriera costellata di successi, si distingue non solo per il suo talento, ma anche per alcune scelte che la rendono unica. Una di queste riguarda la sua decisione di non affiliarsi alle Forze Armate, una scelta che la posiziona come una vera e propria “mosca bianca” nel panorama sportivo italiano.

In Italia, è una prassi comune che molti atleti d’élite siano affiliati a gruppi sportivi delle Forze Armate o delle forze dell’ordine, come le Fiamme Gialle (Guardia di Finanza), le Fiamme Oro (Polizia di Stato) o le Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria). Questa affiliazione offre agli atleti sostegno economico, accesso a strutture di allenamento d’eccellenza e un contratto che garantisce stabilità anche dopo la carriera agonistica.

Il modello è molto diffuso: alle Olimpiadi di Tokyo 2024, oltre il 70% degli atleti italiani faceva parte delle Forze Armate. Per molti, questo legame rappresenta una risorsa essenziale per competere a livello internazionale.

La scelta controcorrente di Federica Pellegrini

Nonostante questa consuetudine, Federica Pellegrini ha scelto di non entrare a far parte di alcun gruppo sportivo militare o delle forze dell’ordine. Questa decisione riflette la sua volontà di mantenere una piena autonomia nella gestione della propria carriera, sia sportiva che mediatica.

La Pellegrini ha costruito il proprio successo basandosi su sponsor privati e collaborazioni, evitando di dipendere dalle istituzioni militari. Questa scelta le ha permesso di esplorare altre opportunità, come il mondo della moda e dello spettacolo, senza i vincoli che l’appartenenza a un corpo delle Forze Armate potrebbe comportare.

La campionessa olimpionica è riuscita a trasformare la sua immagine in un brand, affermandosi non solo come atleta, ma anche come personaggio pubblico. Dopo il ritiro dalle competizioni, ha preso parte a programmi televisivi di successo come “Italia’s Got Talent” e “Ballando con le Stelle”, mostrando una versatilità che va ben oltre le piscine olimpioniche.

La sua scelta di non affiliarsi alle Forze Armate potrebbe essere stata dettata anche dal desiderio di coltivare liberamente queste passioni, senza limiti imposti da obblighi istituzionali. “La Divina” ha sempre dimostrato di essere una donna capace di dettare le proprie regole, anche a costo di andare controcorrente.

La decisione di Federica Pellegrini di non seguire la strada tradizionale non le ha impedito di raggiungere traguardi straordinari. Al contrario, il suo percorso dimostra che è possibile costruire una carriera di successo mantenendo indipendenza e flessibilità. Questa scelta la rende un modello per le nuove generazioni, mostrando che non esiste un’unica strada per raggiungere l’eccellenza.