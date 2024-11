La nuova grande vita di Manuel Casella ex di Amanda Lear

Manuel Casella, classe 1978, è uno di quei personaggi che hanno vissuto due vite: una sotto i riflettori e una lontano dai clamori del mondo dello spettacolo. Con una carriera che lo ha visto protagonista tra moda, teatro, televisione e reality show, oggi ha trovato la sua dimensione come agente immobiliare ed esperto di interior design. Un percorso di crescita personale che racconta con serenità e una punta di orgoglio.

Manuel ha iniziato come modello, guadagnandosi l’attenzione internazionale per il suo fascino e la sua eleganza. La svolta è arrivata con la relazione con Amanda Lear, iconica artista e musa di Salvador Dalí, con cui ha condiviso sei anni intensi, dal 2002 al 2008.

La loro storia ha suscitato curiosità e polemiche, spesso letta attraverso la lente del pregiudizio. “Molti pensavano che io fossi opportunista, che stessi con Amanda per interesse. Nulla di più falso. La nostra era una storia d’amore, semplice e sincera,” ha raccontato Manuel in una recente intervista a MowMag, che ancora oggi nutre grande rispetto per Amanda.

Parallelamente, la carriera di Casella si è arricchita di esperienze nel teatro e nel cinema. Tra i suoi lavori più noti, un film-tv con Malcolm McDowell e Shirley MacLaine sulla vita di Coco Chanel, in cui ha condiviso momenti indimenticabili con il celebre attore di Arancia Meccanica. È stato il teatro il suo vero banco di prova, dove ha trovato l’occasione di mostrare le sue capacità recitative.

La televisione e l’Isola dei Famosi

Manuel Casella ha partecipato per due volte a L’Isola dei Famosi, prima nel 2007 e poi nel 2012. Nella seconda edizione, raggiunse la finale, classificandosi al secondo posto dietro Antonella Elia. Le sue esperienze nel reality sono state per lui sfide personali più che professionali, un modo per misurarsi con i propri limiti e ritrovare se stesso lontano dal caos mediatico.

Tra gli episodi più ricordati, il suo contrasto con Antonella Elia durante la seconda edizione. “Il pubblico ama le vittime, e in quel caso Antonella passò come tale,” riflette oggi con serenità, senza risentimenti.

Dopo anni di successi, Manuel Casella ha deciso di scendere dall’“otto volante dello spettacolo”. Le ripetitività del mondo teatrale, le dinamiche stancanti dei talk show e la perdita della privacy lo hanno spinto a cercare una nuova strada. “Avevo bisogno di fare qualcosa che fosse concreto, che avesse un significato più profondo per me,” racconta.

La svolta è arrivata tredici anni fa, con la nascita di sua figlia Sofia. Manuel ha iniziato a dedicarsi al settore immobiliare, aprendo un’agenzia e affermandosi come esperto di interior design. “Mi piace vendere cose reali, non fumo. Mi piace creare spazi che raccontino storie.”

Una nuova dimensione: la felicità lontano dai riflettori

Oggi Manuel vive a contatto con le sue passioni, lontano dai paparazzi e dal giudizio del pubblico. Il suo lavoro gli permette di unire estetica e funzionalità, dando nuova vita agli spazi abitativi. La sua filosofia è semplice: trasformare ogni casa in un luogo che riflette i sogni di chi la abita.

La sua relazione con Marta, la compagna con cui condivide da otto anni la sua vita, è un pilastro fondamentale. Grazie a lei ha rivelato di aver trovato equilibrio e serenità nella sua vita privata.

Nonostante la distanza dal mondo dello spettacolo, Manuel non rinnega nulla del suo passato. “Rifarei tutto. Ogni esperienza mi ha dato qualcosa, mi ha fatto crescere.” Ma guardando al futuro, è chiaro che la sua priorità rimane la famiglia e il lavoro che lo appassiona.

Manuel Casella oggi è un uomo che vive con consapevolezza e gratitudine, lontano dai riflettori ma vicino alle cose che contano davvero. Una nuova grande vita che, come dice lui stesso, “va meglio così”.