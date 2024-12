Amici il fratello di Luk3 è un tiktoker troppo giovane

Luk3, il giovane cantante e concorrente di Amici 2024, non è l’unico della famiglia Pasquariello a essere sotto i riflettori. Anche suo fratello minore, Davide Pasquariello, sta muovendo i primi passi nel mondo dei social, attirando l’attenzione con il suo carisma e il suo talento da content creator su TikTok.

Davide è il fratello più piccolo di Luk3. Nato nel 2010, ha 13 anni ed è il più giovane della famiglia Pasquariello. Come il fratello maggiore, anche Davide è nato a Marcianise, in provincia di Caserta, ma attualmente vive a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Attualmente frequenta il primo anno di liceo scientifico e, nonostante la giovane età, ha già le idee chiare su alcune cose, mentre su altre lascia ancora spazio all’incertezza.

Quando gli è stato chiesto cosa vorrebbe fare da grande, Davide ha dichiarato di non avere ancora un obiettivo definito, ma è sicuro di una cosa: non vuole seguire le orme musicali di suo fratello Luk3. Nonostante ciò, ha trovato la sua strada nel mondo dei social, dove sta guadagnando sempre più popolarità.

Il successo sui social e la Housegram

Davide Pasquariello è un tiktoker emergente. Su TikTok, pubblica costantemente mini-vlog, video di lip-sync e contenuti quotidiani che lo vedono protagonista insieme ai membri della Housegram, una casa di creator con cui collabora. Il suo stile fresco e il suo atteggiamento genuino gli stanno permettendo di costruirsi una fanbase fedele, che apprezza la sua spontaneità.

Oltre ai social, Davide ha una grande passione per lo sport, in particolare per il calcio, che ha dichiarato essere il suo preferito. Sebbene sia molto attivo sui social, Davide mantiene un certo riserbo sulla sua vita sentimentale. Alcuni rumor parlano di una frequentazione con Federica Ferrucci, sorella di Fabio, ma non ci sono conferme ufficiali al riguardo.

Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello, ha 17 anni, ed è entrato nella scuola di Amici 2024 come cantante del team di Lorella Cuccarini. Tra i due fratelli ci sono 4 anni di differenza, ma condividono una forte connessione. Entrambi hanno iniziato il loro percorso creativo da giovanissimi, anche se in ambiti diversi: la musica per Luk3 e i social per Davide. Nonostante percorsi distinti, entrambi si sostengono a vicenda e rappresentano un esempio di come il talento possa esprimersi in modi differenti.

Anche se Davide non ha ancora deciso quale strada intraprendere in futuro, il suo impegno sui social dimostra la sua determinazione e il desiderio di costruirsi un’identità propria, indipendente dal successo del fratello maggiore. Con la sua giovane età e la creatività che lo contraddistingue, Davide sembra destinato a farsi notare sempre di più, seguendo un percorso che lo porterà a scoprire e sviluppare le sue passioni.