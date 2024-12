Chi era la vera Lisa dagli occhi blu e cosa fa oggi

La canzone Lisa dagli occhi blu, interpretata da Mario Tessuto nel 1969, è uno dei brani più conosciuti della musica italiana. La musa ispiratrice di questa celebre canzone, la vera “Lisa dagli occhi blu”, è Elisa Maria Sposato, una figura reale la cui storia si intreccia con il testo che ha fatto sognare generazioni.

Nata il 14 maggio 1944 a Mesoraca, in Calabria, Elisa Maria Sposato era figlia di un appuntato dei carabinieri e trascorse la sua giovinezza tra Mesoraca e San Demetrio Corone. Durante gli anni del liceo classico, fu compagna di classe di Mario Guido, l’autore della poesia che ha ispirato la canzone. Guido, colpito dalla bellezza di Elisa e dai suoi occhi blu, scrisse versi a lei dedicati, che successivamente divennero il testo del brano.

Elisa proseguì gli studi laureandosi in Lettere Moderne all’Università di Messina e intraprese una lunga carriera come insegnante a San Giovanni in Fiore, dove visse per oltre quarant’anni. La sua dedizione all’educazione e il suo amore per la letteratura la resero una figura rispettata e amata nella comunità locale.

Il brano Lisa dagli occhi blu, con la sua melodia romantica e il testo poetico, divenne un successo immediato, scalando le classifiche e consacrando Mario Tessuto tra i grandi nomi della musica leggera italiana. Elisa Maria Sposato, pur essendo la musa ispiratrice, mantenne sempre un basso profilo, evitando di associare pubblicamente il suo nome alla canzone.

Solo anni dopo, grazie a ricerche e testimonianze, è emerso il legame tra Elisa e il brano, una scoperta che ha aggiunto un tocco di realtà a una delle canzoni più amate della storia italiana.

Cosa fa oggi Elisa Maria Sposato

Oggi Elisa Maria Sposato vive ancora a San Giovanni in Fiore, lontana dai riflettori. Dopo aver dedicato la sua vita all’insegnamento, ha scelto una vita riservata, circondata dall’affetto della comunità e della sua famiglia essendo sposata con un imprenditore locale. Nonostante la notorietà del brano, Elisa ha sempre preferito non enfatizzare il suo legame con la canzone, lasciando che la musica parlasse da sé.

La notizia della morte di Mario Tessuto ha suscitato grande emozione nel mondo della musica italiana. L’artista, scomparso recentemente, ha lasciato un segno indelebile con le sue canzoni, di cui Lisa dagli occhi blu resta la più iconica. Il brano continua a essere un simbolo di romanticismo e nostalgia, mantenendo viva la memoria di un’epoca musicale irripetibile.

Con la sua morte, si chiude un capitolo importante della musica leggera italiana, ma la sua eredità artistica rimane viva grazie a brani intramontabili come Lisa dagli occhi blu.