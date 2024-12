Antonella Clerici il regalone di compleanno del compagno Garrone

Per il suo 61° compleanno, festeggiato il 6 dicembre 2024, Antonella Clerici ha ricevuto una pioggia di sorprese. La conduttrice è stata celebrata sia dal team di È Sempre Mezzogiorno, il programma che conduce ogni giorno su Rai 1, sia dal compagno Vittorio Garrone, che le ha riservato un gesto speciale: una romantica vacanza di due giorni in Toscana e una dedica sui social, a coronamento di un amore profondo che dura ormai da anni.

Durante la puntata del giorno del suo compleanno, Antonella Clerici è stata accolta dai suoi collaboratori con una celebrazione speciale. Tra sorrisi, fiori e momenti di emozione, il team ha dimostrato ancora una volta l’affetto che li lega alla conduttrice. Un’atmosfera calorosa e familiare ha caratterizzato la trasmissione, confermando Antonella come una delle figure più amate della televisione italiana.

Sul piano personale, il compagno di Antonella, Vittorio Garrone, le ha dedicato un dolce messaggio sui social, accompagnato da uno scatto che ritrae la coppia serena e affiatata. Ma non è tutto: per festeggiare l’occasione, Vittorio ha organizzato una vacanza di due giorni in Toscana, dimostrando ancora una volta il suo amore e la sua attenzione per la conduttrice.

La coppia, che vive immersa nella natura ad Arquata Scrivia, ha trascorso momenti di relax tra i paesaggi incantevoli e i sapori unici della Toscana, una regione che entrambi amano e frequentano spesso.

Chi è Vittorio Garrone

Vittorio Garrone, nato il 27 aprile 1966 a Genova, appartiene a una delle famiglie più influenti dell’imprenditoria italiana. Figlio di Riccardo Garrone e nipote di Edoardo Garrone, fondatore del gruppo ERG (Edoardo Raffinerie Garrone), Vittorio ha ereditato una tradizione di eccellenza nel settore energetico.

Dopo il diploma al Liceo Classico e una laurea in Scienze Politiche, Vittorio ha intrapreso la carriera imprenditoriale, occupandosi sia di energie rinnovabili che di allevamento di cavalli pregiati. Oltre al lavoro, Vittorio coltiva una grande passione per la natura e per la vita all’aria aperta, elementi centrali anche nella sua relazione con Antonella.

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella e Vittorio si sono conosciuti nel 2016, grazie a un incontro organizzato da amici comuni. Da allora, il loro legame è cresciuto rapidamente, spingendo Antonella a trasferirsi da Roma ad Arquata Scrivia, in Piemonte, per vivere accanto al compagno.

La conduttrice ha spesso raccontato di come Vittorio sia riuscito a restituirle serenità e stabilità in un momento della sua vita in cui non pensava più di potersi innamorare. La coppia condivide una vita armoniosa, immersa nella natura, insieme ai figli: Maelle, nata nel 2009 dalla relazione di Antonella con Eddy Martens, e i tre figli di Vittorio, Agnese, Beatrice e Luca, avuti da una precedente unione.

Antonella ha descritto il legame con Vittorio come un amore maturo e consapevole, un rapporto che le ha permesso di riscoprire la bellezza della vita di coppia. I due condividono valori profondi e passioni comuni, come l’amore per la natura e il piacere di trascorrere momenti lontani dai riflettori.

Il regalo di Vittorio per il compleanno della conduttrice rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di gesti d’amore che confermano la solidità e l’autenticità del loro rapporto