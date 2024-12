Diletta Leotta in crisi con Karius: cosa diceva di lei Can Yaman

La vita sentimentale di Diletta Leotta torna al centro dell’attenzione mediatica. Secondo recenti indiscrezioni, la conduttrice di DAZN starebbe attraversando un momento di difficoltà con il marito Loris Karius, attualmente svincolato dopo la sua esperienza come portiere del Newcastle. La coppia, che ha coronato il proprio amore con il matrimonio celebrato dopo la nascita della figlia Aria, si trova ora ad affrontare quello che sembrerebbe essere il primo momento di vera crisi. La notizia arriva in un momento particolare, riportando alla memoria le parole cariche di stima e affetto pronunciate in passato da un altro protagonista della vita della conduttrice, l’attore turco Can Yaman.

Le dichiarazioni d’amore di Can Yaman

Durante la loro intensa relazione, Can Yaman aveva espresso pubblicamente tutto il suo coinvolgimento emotivo per la conduttrice siciliana. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attore turco aveva descritto il loro amore come autentico e trasparente: “Tutto è sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. Un amore reale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto”. Parole che testimoniavano un legame profondo, caratterizzato da una maturità emotiva non comune nel mondo dello spettacolo. La relazione aveva ricevuto anche la benedizione della madre di Yaman, che aveva definito Diletta “molto carina, dolcissima”, parole che testimoniano quanto la conduttrice fosse stata accolta con calore dalla famiglia dell’attore. Un aspetto significativo, considerando l’importanza che la cultura turca attribuisce ai legami familiari.

La presunta crisi con Karius

Secondo quanto rivelato dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, esperto di cronaca rosa e ben introdotto negli ambienti dello spettacolo italiano, la crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius avrebbe origini precise e recenti. Il portiere avrebbe scoperto alcuni messaggi compromettenti scambiati tra la moglie e un personaggio noto del mondo dello spettacolo, una situazione che lo avrebbe spinto a chiedere una pausa di riflessione. La delicatezza del momento è testimoniata dalla scelta della coppia di affrontare questa fase organizzando una vacanza a Miami, un tentativo di metabolizzare quanto accaduto lontano dai riflettori mediatici e dal gossip italiano.

La situazione appare particolarmente delicata considerando il recente matrimonio e la presenza della piccola Aria, nata nell’agosto 2023. La coppia aveva sempre mostrato una grande sintonia, condividendo sui social momenti di vita quotidiana e professionale, con Diletta spesso presente alle partite del marito e Karius che seguiva la compagna nei suoi impegni lavorativi. Un equilibrio che ora sembra essere messo alla prova da questa crisi improvvisa.

Il contrasto tra passato e presente

Le parole pronunciate da Can Yaman durante la loro relazione assumono oggi una luce particolare: “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”. Una dichiarazione che sottolineava l’importanza della privacy e della gestione condivisa della comunicazione, principi che sembrano riecheggiare anche nella gestione dell’attuale situazione con Karius. La coppia, infatti, ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulle voci di crisi, preferendo affrontare privatamente questo momento delicato.

La carriera di Diletta Leotta è sempre stata caratterizzata da una grande esposizione mediatica, inevitabile considerando il suo ruolo di primo piano nel mondo del giornalismo sportivo. La conduttrice ha sempre cercato di proteggere le sue relazioni sentimentali, gestendo con equilibrio la sua presenza sui social e nelle occasioni pubbliche. Un approccio che ha mantenuto anche durante la relazione con Can Yaman, nonostante l’enorme interesse mediatico che la coppia suscitava.

Proprio il clamore è stata una delle cause della rottura tra Diletta Leotta e l’attore turco. A Verissimo la conduttrice aveva raccontato la fine della loro storia d’amore, un colpo di fulmine: “La cosa un po’ complicata è che quando capita di innamorarti di un uomo così famoso e conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto. Mi piace condividere la foto di un momento bello, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo ed è difficile da tenere intima. Era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, è una cosa che chiaramente pesa e fai i conti con questo. Entrambi facciamo dei lavori che ci portano a essere esposti, a volte dividere la persona dal personaggio è difficile”.