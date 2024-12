Belve l’ex di Mammucari non perdona: la frecciata sui social

L’eco dell’intervista interrotta di Teo Mammucari a Belve non si è ancora spenta che già arriva una nuova, significativa reazione. Thais Wiggers, ex compagna del conduttore, ha scelto Instagram per lanciare quello che appare come un chiaro riferimento all’accaduto, pubblicando una storia dal contenuto inequivocabile: “Tempo al tempo, prima o poi le maschere cadono”.

La tempistica del messaggio di Thais non lascia spazio a interpretazioni: pubblicato subito dopo la messa in onda dell’intervista dove Mammucari ha abbandonato lo studio di Belve, rappresenta una chiara presa di posizione dell’ex compagna. Una frecciata che arriva proprio nel momento in cui il conduttore è al centro delle polemiche per il suo comportamento durante l’intervista con Francesca Fagnani.

Una storia d’amore sotto i riflettori

La relazione tra Teo Mammucari e Thais Wiggers rappresenta una delle storie più discusse del mondo dello spettacolo italiano dei primi anni 2000. I due si sono conosciuti durante l’esperienza televisiva di “Cultura Moderna”, programma di Canale 5 dove la modella brasiliana ricopriva il ruolo di velina. Dal loro amore, nel 2008, è nata la figlia Julia, che oggi ha 15 anni. La relazione, iniziata nel 2006, si è conclusa nel 2009, ma i due hanno sempre mantenuto un rapporto civile per il bene della figlia. Almeno fino alla frecciata di ieri sera.

Thais, originaria del Brasile e arrivata in Italia per intraprendere la carriera di modella, ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua bellezza e al suo carisma. Dopo l’esperienza di “Cultura Moderna”, ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a diverse trasmissioni televisive. La fine della relazione con Mammucari non è mai stata discussa pubblicamente da nessuno dei due, che hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.

Il messaggio criptico ma al contempo diretto di Thais ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico dei social network. Gli utenti hanno rapidamente collegato la storia Instagram all’episodio di Belve, dove Mammucari ha mostrato insofferenza fin dall’inizio dell’intervista, culminata con l’abbandono dello studio prima della sua naturale conclusione.

Un passato che riemerge

La storia tra Thais e Mammucari, nonostante la riservatezza che l’ha sempre caratterizzata, torna oggi alla ribalta grazie a questo intervento sui social. La frase scelta dall’ex compagna, “le maschere cadono”, sembra suggerire una visione personale del carattere del conduttore che va oltre l’immagine pubblica mostrata in televisione.

Negli anni successivi alla separazione, entrambi hanno intrapreso strade diverse. Thais Wiggers si è dedicata alla crescita della figlia Julia e ha continuato la sua carriera nel mondo della moda e della televisione, mentre Mammucari ha proseguito il suo percorso come conduttore e personaggio televisivo. Nonostante la fine della loro relazione, i due hanno sempre mantenuto un rapporto civile, mettendo al primo posto il benessere della loro figlia.

La reazione di Thais si inserisce in un contesto più ampio di discussione sul comportamento di Mammucari durante l’intervista a Belve. L’abbandono dello studio, la tensione con Francesca Fagnani e ora questo commento dell’ex compagna stanno alimentando un dibattito che va oltre il semplice episodio televisivo, toccando corde più personali e private.