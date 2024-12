Perché Flavia Vento vuole denunciare Mammucari e cita il passato

Le polemiche scaturite dall’ultima puntata di Belve non accennano a placarsi. Dopo l’intervista interrotta di Teo Mammucari con Francesca Fagnani, emerge una nuova protagonista della vicenda: Flavia Vento. La showgirl, in un’intervista esclusiva all’Adnkronos, ha espresso il suo profondo disappunto per lo sfottò ricevuto dal conduttore durante il programma. Da Monica Setta ha annunciato possibili azioni legali in assenza di scuse formali. Ma c’è di più.

La battuta che ha scatenato la polemica

Le parole pronunciate da Mammucari prima di abbandonare lo studio di Belve hanno colpito profondamente la Vento: “Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa”. Una frase che la showgirl non ha digerito, come ha spiegato durante la trasmissione “Storie di donne al bivio” condotta da Monica Setta su Rai 2. “Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mammucari. Mi ha fatto passare per quella che non sono”, ha dichiarato la showgirl, rivendicando un percorso di crescita personale ben diverso dall’immagine stereotipata che le viene attribuita.

Il retroscena professionale e personale

Un elemento inedito emerge dalle dichiarazioni della Vento, gettando nuova luce sul rapporto professionale con Mammucari. “Lui ce l’ha con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché mi corteggiava e a me non è mai piaciuto”, rivela la showgirl. I due hanno condiviso il set del programma “Libero“, dove la Vento, allora ventenne, accettava il ruolo comico e surreale che le era stato assegnato. “A 47 anni non accetto più quella caratterizzazione”, sottolinea la showgirl, rimarcando il suo percorso di evoluzione personale.

L’intervista di Mammucari a Belve ha generato numerose polemiche, non solo per la battuta sulla Vento. Il comportamento del conduttore, che ha ripetutamente contestato il “lei” utilizzato dalla Fagnani e ha poi abbandonato lo studio, è stato oggetto di critiche. “Ha fatto una figuraccia”, commenta la Vento, “pure mandare a fan… non mi è sembrata una cosa molto carina”.

La questione legale e la richiesta di scuse

La showgirl non intende lasciar correre l’accaduto. “Per arrivare dove sono ho fatto un grande percorso di vita, di spiritualità, di conoscenza e di crescita personale“, spiega la Vento, sottolineando come la battuta di Mammucari mini questo percorso. La richiesta è chiara: o arrivano le scuse pubbliche, o si procederà per vie legali.

Il caso solleva questioni più ampie sul rispetto professionale e personale nel mondo dello spettacolo. La Vento, che negli anni ha costruito un percorso di crescita significativo, rivendica il diritto a non essere più identificata con l’immagine stereotipata dei suoi esordi televisivi. “Non si può usare il mio nome come sinonimo di qualcosa di negativo”, afferma la showgirl.

L’episodio riporta alla luce anche il tema del trattamento mediatico delle personalità televisive. La Vento, che ha partecipato a numerosi programmi di successo, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello VIP, sottolinea come sia importante rispettare l’evoluzione professionale di ogni persona.

I rapporti tra i due protagonisti della vicenda risalgono agli anni di “Libero“, dove Mammucari era noto per il suo stile ironico e provocatorio. “In quel contesto ci piaceva scherzare e ridere, lui prendeva in giro tutti”, ricorda la Vento. La differenza sta nel contesto e nel momento: quello che poteva essere accettabile in un programma comico diventa offensivo in un’altra situazione.