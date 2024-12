Jovanotti ricorda Valeria Marini: il dolce gesto di lei

Durante la sua recente intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si è lasciato andare a un mix di riflessioni e battute. Tra i tanti argomenti affrontati, la conduttrice ha chiesto al cantautore di parlare del presunto flirt giovanile con Valeria Marini, un tema che negli anni ha suscitato non poca curiosità tra fan e media.

Con il suo solito sorriso ironico, Jovanotti ha dichiarato: “Voglio molto bene a Valeria, ma non voglio parlare, confermare o smentire il nostro flirt da giovani. Sono un signore e preferisco non affrontare certi argomenti in TV”. Poi, con tono scherzoso, ha aggiunto: “Forse non dovrebbe parlarne neanche lei.”

Una risposta diplomatica ma anche ricca di ironia, che ha conquistato il pubblico. Valeria Marini, dal canto suo, ha mostrato un gesto di affetto verso Jovanotti, condividendo sui social un estratto dell’intervista.

Cosa ha detto in passato Valeria Marini sul loro amore

Non è la prima volta che si parla della relazione tra Valeria Marini e Jovanotti. La showgirl, sempre aperta nel raccontare episodi della sua vita sentimentale, ha confermato in passato di aver avuto un rapporto speciale con il cantante quando entrambi erano poco più che ventenni.

Durante un’intervista, Valeria aveva ricordato Jovanotti come un ragazzo simpatico e solare, sottolineando il forte legame che li aveva uniti per un breve periodo: “Lorenzo è stato un amore giovanile, una storia tenera che porto nel cuore. È un uomo meraviglioso.” La Marini ha sempre parlato con grande rispetto di quella relazione, considerandola un ricordo bello e sereno della sua giovinezza. Lei ragazza immagine, lui dj fu un colpo di fulmine a detta della showgirl che è stata conquistata dal romantico invito del cantante a guardare le stelle la notte di San Lorenzo.

L’estratto condiviso da Valeria Marini sul suo profilo Instagram ha immediatamente catturato l’attenzione dei follower. Molti si sono mostrati curiosi di conoscere ulteriori dettagli, mentre altri hanno apprezzato l’ironia con cui Jovanotti ha affrontato la questione. I commenti si sono moltiplicati, tra chi ha chiesto a gran voce di saperne di più e chi, invece, ha lodato la classe del cantante nel mantenere la privacy su un tema così personale.

Sebbene entrambi abbiano scelto di non svelare troppo sui dettagli del loro passato, ciò che emerge chiaramente è il reciproco affetto e rispetto che ancora oggi li lega. Jovanotti, fedele alla sua immagine di uomo riservato, ha preferito evitare dichiarazioni dirette, lasciando al pubblico il piacere di immaginare una storia d’altri tempi, lontana dai riflettori del gossip moderno.

D’altra parte, Valeria Marini ha sempre dimostrato una grande stima per il cantante, sottolineando la profondità umana e la gentilezza che lo contraddistinguono, tratti che, a suo dire, lo rendono unico nel panorama artistico italiano.

Un episodio, quello raccontato a Belve, che ha riacceso l’interesse per una storia mai completamente confermata, ma che continua a far sognare il pubblico.

La storia con Francesca Valiani: il grande amore

Francesca Valiani è il fulcro della vita privata di Jovanotti. I due si incontrano nei primi anni ’90 e costruiscono insieme una relazione che li porta a sposarsi nel 2008 nella splendida cornice della Val d’Orcia. La coppia condivide un rapporto profondo, rafforzato anche dalle difficoltà affrontate insieme, come la malattia della loro unica figlia, Teresa.

Lorenzo ha spesso descritto Francesca come la sua musa ispiratrice, dedicandole parole romantiche in interviste e canzoni. Il loro amore è un esempio di solidità nel mondo dello spettacolo, con Jovanotti che ha sempre sottolineato quanto sia stato fortunato a incontrarla

Jovanotti e l’ex Rosita Celentano

Tra le relazioni di Jovanotti spicca anche quella con Rosita Celentano, figlia del celebre Adriano e di Claudia Mori. La loro storia risale agli anni ’80, quando entrambi erano molto giovani. Sebbene non sia durata a lungo, il legame tra Lorenzo e Rosita è rimasto importante nella memoria dei fan. Nonostante si sia trattato di un amore giovanile, è stata una relazione significativa per entrambi, nata in un periodo in cui Jovanotti muoveva i primi passi nel mondo della musica.