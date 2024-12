Uomini e Donne morto storico ex di Gemma Galgani: la reazione

È scomparso Ennio Zingarelli, medico dentista e volto noto del trono over di Uomini e Donne. La notizia della sua morte è stata condivisa sui social da Gemma Galgani, sua ex compagna conosciuta proprio nel dating show di Canale 5, con un toccante post: uno sfondo nero, un cuore spezzato e le note di “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, la canzone che aveva fatto da colonna sonora alla loro storia d’amore.

Nato a Trieste ma di origini brindisine, Zingarelli si era trasferito in Friuli negli anni Sessanta per studiare medicina. Una scelta che lo ha portato a stabilirsi definitivamente nel Nord-Est, dove ha esercitato la professione di dentista tra Udine e Manfalcone. La sua passione per lo studio non si è mai spenta: anche dopo il pensionamento, ha continuato a frequentare l’università per puro piacere personale.

Nel 2010, ormai vedovo, Zingarelli ha iniziato la sua avventura a Uomini e Donne, diventando uno dei primi e più popolari cavalieri del trono over. La sua presenza nel programma è stata intermittente fino al 2014, ma è stato il suo percorso con Gemma Galgani a segnare uno dei momenti più memorabili della trasmissione.

L’avventura a Uomini e Donne

Il rapporto tra Ennio e Gemma è sbocciato nel 2011, dopo un anno di frequentazione all’interno del programma. I due hanno lasciato insieme la trasmissione, celebrando il loro fidanzamento ufficiale con una festa trasmessa come speciale televisivo. La loro storia ha raggiunto l’apice quando Zingarelli ha fatto la proposta di matrimonio in diretta TV, ricevendo il “sì” emozionato della Galgani.

Il sogno d’amore si è infranto poco prima delle nozze. Secondo le indiscrezioni dell’epoca, sarebbero stati i figli di Ennio a ostacolare il matrimonio, non vedendo di buon occhio questa unione. Una fine dolorosa per una storia che aveva appassionato il pubblico del programma.

La scomparsa di Zingarelli, avvenuta in circostanze non note e senza precedenti notizie di malattia, ha colpito profondamente chi lo ha conosciuto. La scelta di Gemma di ricordarlo con “Sei nell’anima”, la canzone scritta da Pacifico e interpretata da Gianna Nannini, che aveva accompagnato la loro proposta di matrimonio, testimonia come quel legame, nonostante la fine burrascosa, abbia lasciato un segno.

Ovviamente Uomini e Donne è un programma registrato ma è possibile che venga aggiunta una breve clip dopo la messa in onda di oggi per salutare Ennio che ha dato tanto al dating show essendo tra i primi e gli storici protagonisti del trono over. Potremmo dire che lui insieme a Giorgio Manetti e Antonio Jorio sono i cavalieri che hanno fondato la scuola della versione senior di Uomini e Donne che oggi ha superato il trono classico diventando caposaldo del programma di Maria De Filippi.