Ezio Greggio le foto con ex moglie e figli: l’annuncio

Ezio Greggio ha condiviso sul suo profilo Instagram verificato una serie di scatti inediti che ritraggono momenti intimi della sua famiglia, in occasione del matrimonio del figlio Gabriele Greggio con Carla Ballerio. Le immagini, particolarmente significative data la tradizionale riservatezza del conduttore, offrono uno spaccato della vita privata del celebre presentatore, mostrando anche la presenza dell’ex moglie Isabel Bengochea.

Il matrimonio principesco di Gabriele e Carla

Il secondogenito di Ezio Greggio, Gabriele, ha celebrato le sue nozze il 14 dicembre nel Principato di Monaco. La cerimonia, in forma civile, ha visto la partecipazione di familiari e amici intimi, tra cui la creative director Carla Ballerio, ora sua moglie, che lavora in uno studio di design monegasco.

La scelta di Monaco non è casuale, considerando il forte legame della famiglia Greggio con il Principato, dove il conduttore organizza da anni il rinomato Montecarlo Film Festival.

La famiglia Greggio si riunisce: passato e presente

Nelle immagini condivise si possono ammirare anche scatti che risalgono al trentesimo compleanno di Gabriele, dove compare l’intera famiglia, inclusa l’ex moglie Isabel Bengochea, madre di Gabriele e del primogenito Giacomo. Quest’ultimo, che ha seguito un percorso professionale nel settore finanziario, ha recentemente reso Ezio Greggio nonno del piccolo Leone, nato dal matrimonio con Shereen Doummar.

Gabriele Greggio, classe 1995, ha seguito le orme paterne nel mondo dello spettacolo, specializzandosi nella recitazione. Dopo aver frequentato la prestigiosa New York Film Academy e il Drama Centre di Londra, collabora attivamente con il padre nell’organizzazione del Montecarlo Film Festival. A differenza del fratello maggiore Giacomo, che ha scelto un percorso più riservato nel mondo della finanza, Gabriele ha ereditato la passione per le arti performative, pur mantenendo un profilo discreto sulla sua vita sentimentale.

La vita privata di Ezio Greggio

Il matrimonio con Isabel Bengochea, durato dal 1989 al 2018, ha rappresentato un capitolo fondamentale nella vita del conduttore. Durante un’intervista a Verissimo, parlando del nipotino Leone, ha confessato: “Quando l’ho visto per la prima volta non sono riuscito a parlare per ore, sono rimasto a guardarlo da ogni angolo”.

Dopo la fine del matrimonio con Isabel Bengochea, Ezio Greggio ha ritrovato l’amore con Romina Pierdomenico, ex concorrente di Uomini e Donne e Temptation Island. La differenza d’età di 39 anni tra i due non ha mai rappresentato un ostacolo, come hanno più volte dichiarato in diverse interviste. La loro relazione, iniziata nel 2018, si è conclusa recentemente, mantenendo sempre un profilo discreto sia durante la storia d’amore che nella fase della separazione.

Nel corso della loro relazione, Romina ha saputo costruire un rapporto rispettoso con i figli di Greggio, partecipando occasionalmente agli eventi familiari ma sempre con grande discrezione. La fine della loro storia non ha compromesso il clima sereno che Ezio ha sempre cercato di mantenere nella sua vita privata, confermando la sua capacità di gestire con eleganza anche i momenti più delicati della sua vita sentimentale.