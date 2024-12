Stefano De Martino che titolo di studio ha: il faticoso percorso

Stefano De Martino, volto noto della TV italiana e simbolo di riscatto, ha raccontato spesso la sua infanzia vissuta a Torre Annunziata, un ambiente difficile che ha influenzato profondamente la sua crescita personale e i suoi studi.

Il conduttore di Affari Tuoi ha iniziato ad appassionarsi alla danza fin da bambino, ispirato dal padre, ex ballerino classico. Il suo amore per il ballo ha condizionato anche il suo percorso scolastico. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico “Giorgio De Chirico” di Torre Annunziata, è stato costretto a ritirarsi in quarta superiore a causa delle numerose assenze dovute agli impegni lavorativi e di formazione come ballerino.

Determinato a non rinunciare al diploma, Stefano ha affrontato gli esami da privatista nel 2008, ottenendo la maturità con il voto minimo di 60. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, De Martino ha spiegato che la scelta di studiare da privatista è stata un atto di responsabilità verso sé stesso e la sua carriera.

Durante la sua adolescenza, Stefano ha lavorato come cameriere, barista, parcheggiatore e persino fruttivendolo per pagarsi le lezioni di danza. Nonostante queste difficoltà, è riuscito a vincere una borsa di studio nel 2007 al prestigioso Broadway Dance Center di New York, un’esperienza che ha rappresentato il trampolino di lancio per la sua carriera artistica.

In più occasioni, Stefano ha raccontato di come la passione per la danza abbia influenzato il suo rendimento scolastico. “Alle elementari ero il primo della classe, poi sono diventato indisciplinato. La danza mi ha spinto fuori dalla timidezza, ma ha reso il mio percorso scolastico più turbolento”, ha dichiarato.

Una carriera televisiva di successo

La carriera di De Martino è iniziata nel 2009 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classificato primo tra i ballerini. Dopo esperienze professionali in Italia e all’estero, è tornato nel talent show come ballerino professionista e, successivamente, come conduttore e giudice.

Negli anni, Stefano ha ampliato il suo ruolo in televisione, affermandosi come conduttore di programmi di successo come Stasera tutto è possibile, Bar Stella e, più recentemente, Affari tuoi. Oggi è considerato uno dei volti di punta della Rai, dimostrando che talento e dedizione possono superare qualsiasi ostacolo.

Nato il 3 ottobre 1989, Stefano è cresciuto in un contesto segnato da problematiche sociali, come la diffusione della droga. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ricordato le difficoltà di quel periodo: «Il palazzo dove vivevo non aveva né portone né citofono… Spesso trovavo tra le scale siringhe e lacci emostatici». Un’esperienza che, grazie all’educazione ricevuta, lo ha aiutato a scegliere la strada giusta. «Mia madre non poteva nascondermi la realtà e ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Questo mi ha salvato da tanti guai», ha dichiarato.

La passione per il lavoro e la poesia nei sacrifici

Prima di raggiungere il successo, Stefano ha fatto molti sacrifici per mantenersi e inseguire i suoi sogni. Gli ultimi due anni prima di entrare in TV li ha trascorsi lavorando come fruttivendolo, un impiego che lui stesso descrive con affetto e orgoglio: «Mi svegliavo alle 4 e mezzo ed ero felice. Vedevo qualcosa di poetico nei lavori che si fanno al mattino presto. Ricordo che il primo caffè alle 5, prima di alzare la saracinesca, era un momento speciale, come far parte di un’élite».

