Incredibile cosa pensa Emma del successo di Stefano De Martino

Il successo di Stefano De Martino ad “Affari Tuoi” sta facendo registrare numeri record, con picchi di 6 milioni di spettatori. Un trionfo professionale che non ha lasciato indifferente la sua ex storica, Emma Marrone, che già in passato aveva dimostrato di sostenere il percorso artistico dell’ex ballerino di Amici.

La cantante salentina, infatti, aveva pubblicamente espresso il suo supporto durante il lancio di “Bar Stella”, il programma di seconda serata di De Martino su Rai 2, condividendo una storia su Instagram con la parola “Proud” e taggando lo show e il conduttore. Un gesto che testimonia come, a distanza di anni, le ferite del passato si siano rimarginate.

La storia di un amore nato ad Amici

Il rapporto tra Emma e Stefano ha radici profonde nel talent show di Maria De Filippi. La loro storia d’amore, nata durante la nona edizione di Amici, ha fatto sognare migliaia di fan, attraversando diversi momenti di alti e bassi. La rottura definitiva arrivò quando De Martino si innamorò di Belen Rodriguez, mettendo fine alla relazione con la cantante.

Emma non ha mai nascosto di aver sofferto per quel tradimento, ma il tempo ha permesso di trasformare il dolore in una forma di rispetto reciproco. Lo stesso De Martino ha ammesso in più occasioni le proprie responsabilità: “Ci sono i fatti che dimostrano che sono stato una mer**. Però in qualche modo anche quando le ho fatto del male, non l’ho fatto con quell’intento”.

L’evoluzione professionale di entrambi

Mentre Emma ha costruito una solida carriera musicale, De Martino si è affermato come uno dei volti più promettenti della televisione italiana. Il suo successo ad “Affari Tuoi” non è casuale, ma frutto di un percorso di crescita professionale che lo ha visto passare dalla danza alla conduzione.

“Nel pieno delle vacanze, quando mi stavo preparando per Affari tuoi, l’ansia mi divorava”, ha confessato De Martino a Vanity Fair, rivelando le sue insicurezze iniziali. “Avevo paura di non essere all’altezza, che a quell’ora io fossi un volto troppo giovane per i telespettatori abituati a figure più rassicuranti”.

Il presente di Stefano

Oggi De Martino si dichiara single e fa un’analisi lucida di sé stesso come partner: “Sono impegnativo. Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente, ed è difficile starmi dietro, anche io mi annoio di me stesso”. Una consapevolezza che si estende anche alla sua visione delle relazioni e della fedeltà.

Il conduttore ha una visione particolare del tradimento: “Quando parlo di tradimento non parlo solo di me, parlo anche delle persone con cui sono stato e con cui starò, che potranno avere delle tentazioni. In una storia lunga, se dovessi scoprire che la mia donna mi ha tradito, dovrebbe entrare in gioco l’intelligenza di entrambi nel capire quanto vale quel rapporto”.

Le ambizioni future

De Martino non nasconde le sue ambizioni professionali, tra cui il sogno di Sanremo: “Se questo lavoro fosse un’università, Sanremo è la laurea, e i programmi che faccio sono gli esami. Mi prendo il tempo per arrivarci preparato”. Un obiettivo che Emma ha già raggiunto sia come cantante che come co-conduttrice.

Il suo rapporto con il figlio Santiago, avuto da Belen, rimane una priorità: “Gli dedico più attenzioni di prima. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri ‘attacchi d’amore'”. Una paternità vissuta giovane che gli permette di avere un dialogo aperto con il figlio sul futuro.

Il sostegno di Emma

L’orgoglio mostrato da Emma per i successi dell’ex fidanzato dimostra una maturità raggiunta da entrambe le parti. La cantante, che ha sempre fatto della sincerità il suo punto di forza, ha saputo trasformare un dolore personale in un rapporto di stima professionale.

Questo atteggiamento riflette anche la crescita personale di entrambi: da giovani talenti di Amici sono diventati professionisti affermati, capaci di separare il piano personale da quello professionale.