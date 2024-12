Rita Pavone prorompente sui social: dopo la Gruber la Guaccero

Archiviato il famoso karma gate, Rita Pavone è tornata sui social. Per chi non lo sapesse, la cantante di “Viva La Pappa” era stata al centro di polemiche agguerrite per aver scritto sui social il karma, riferito alla giornalista di La 7 che aveva rivelato di essere stata rapinata.

Da sempre donna di carattere, ma di valori e rispetto, la cantante ha spiegato di essere stata hackerata tra l’altro in un periodo delicato, conciso con la morte del fratello. Questa volta è diverso.

Un riconoscimento straordinario quello che Rita Pavone ha voluto dedicare a Bianca Guaccero attraverso un tweet su X. L’icona della musica italiana ha utilizzato una parola spagnola, “duende”, per descrivere quel talento speciale e innato che caratterizza la vincitrice di “Ballando con le Stelle 2024”.

“Il duende non s’impara. Ce l’hai o non ce l’hai. Lei ce l’ha. Canta, balla, recita. Ti arriva e ti colpisce”, ha scritto la Pavone, riconoscendo in Bianca Guaccero quella rara combinazione di talenti che la rende un’artista completa.

Nel solco di Raffaella Carrà

Non è la prima volta che un’icona dello spettacolo riconosce le doti della Guaccero. In passato, durante la sua conduzione di “Detto Fatto” su Rai 2, ricevette una telefonata a sorpresa della compianta Raffaella Carrà, che volle complimentarsi personalmente per le sue capacità artistiche poliedriche.

Un parallelismo significativo, considerando che la Carrà è sempre stata uno dei modelli di riferimento per la conduttrice, che ha sempre ammirato la capacità della showgirl di eccellere in ogni ambito dello spettacolo.

Un anno ricco di successi

La vittoria a Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice, con cui ha iniziato anche una relazione sentimentale, rappresenta solo l’ultimo successo di un periodo particolarmente fortunato per Bianca Guaccero.

L’artista pugliese è stata infatti scelta per condurre il PrimaFestival 2025, l’appuntamento quotidiano che accompagna il Festival di Sanremo, e affiancherà Nek nella conduzione di “Dalla Strada al Palco”.

Partita come attrice, ha dimostrato nel tempo di possedere molteplici talenti. Dal teatro alla televisione, dalla conduzione al canto, ha saputo reinventarsi mantenendo sempre alta la qualità delle sue performance.

Il suo amore per i musical e la capacità di passare con naturalezza da un registro all’altro hanno contribuito a costruire la sua immagine di artista versatile.

I nuovi progetti

La conduzione del PrimaFestival rappresenta una sfida importante: la striscia quotidiana che anticipa le serate del Festival di Sanremo è diventata negli anni un appuntamento seguito da milioni di telespettatori.

Parallelamente, “Dalla Strada al Palco” con Nek si propone di valorizzare il talento degli artisti di strada, un progetto che ben si sposa con la sensibilità artistica della Guaccero.

Il percorso artistico

La sua carriera è iniziata nei primi anni 2000 con ruoli in fiction di successo come “Capri” e “Assunta Spina”. La svolta nella conduzione è arrivata con “Detto Fatto“, dove ha sostituito Caterina Balivo dimostrando di saper gestire un programma quotidiano.

Il teatro è rimasto una costante nella sua carriera, con partecipazioni a musical e spettacoli che le hanno permesso di mantenere vivo il contatto con il palcoscenico dal vivo.

La vittoria a Ballando con le Stelle ha confermato il grande affetto del pubblico per la Guaccero, che ha saputo conquistare i telespettatori con il suo talento..

Le parole di Rita Pavone arrivano a suggellare un momento particolarmente felice, sia dal punto di vista professionale che personale, per un’artista che continua a crescere e sorprendere.