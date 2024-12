C’è un altro nuotatore tra gli ex di Federica Pellegrini e non è Magnini

Federica Pellegrini ha sempre vissuto sotto i riflettori, una condizione che l’ha accompagnata fin da giovanissima. Il suo talento straordinario l’ha resa una delle atlete più amate e seguite, ma ha anche esposto molti aspetti della sua vita privata. Tra questi, le sue relazioni sentimentali hanno spesso catturato l’attenzione, generando curiosità e, talvolta, critiche che la campionessa ha imparato a gestire con determinazione.

L’intreccio tra sport e amore

Gli atleti che scelgono di dedicarsi completamente alla loro disciplina spesso si trovano immersi in una bolla, dove le interazioni con il mondo esterno diventano limitate. La dedizione richiesta per raggiungere i massimi livelli è tale da lasciare poco spazio ad altro. Questo è particolarmente vero per Federica Pellegrini, che ha trovato l’amore all’interno del suo stesso ambiente, il nuoto.

La storia con Luca Marin

Il primo grande amore di Federica Pellegrini è stato Luca Marin, collega e nuotatore. La loro relazione è iniziata nel 2008, quando Federica aveva appena 19 anni. Una storia intensa che si è conclusa bruscamente nel 2011, in circostanze che hanno fatto scalpore. Luca Marin ha raccontato di aver scoperto una vicinanza tra Federica e Filippo Magnini, episodio che ha segnato la fine della loro relazione. Nonostante il dolore iniziale, entrambi hanno successivamente chiarito e superato le tensioni.

La relazione tra Federica Pellegrini e Luca Marin accese i riflettori del gossip anche sul nuoto. Infatti l’atleta era fidanzato con Laure Manaudou rivale in vasca proprio della Pellegrini. All’epoca la francese lanciò l’anello di Marin in piscina davanti a tutti dopo la rottura. Al Corriere della Sera la nuotatrice ha poi raccontato di come Luca Marin scoprì il suo flirt con Filippo Magnini ai Mondiali di Shanghai 2011.

Filippo Magnini: sei anni di amore

“Per andare da Filippo dovevo passare davanti alla camera di Luca. Lui mi vide dallo spioncino. Luca e io ci trascinavamo da un po’, la mia intenzione era stare nel limbo fino a dopo i Mondiali, per poi lasciarlo, però mi ha beccata prima. Purtroppo questa vicenda ha coinvolto tutta la Nazionale, che si è schierata, che strano, dalla parte del maschio. Anche quelli che avevano visto come Luca si era comportato con me”.

Subito dopo, Federica Pellegrini ha iniziato una relazione proprio con Filippo Magnini, un altro volto noto del nuoto italiano. La loro storia d’amore è durata dal 2011 al 2017, un periodo lungo e significativo. Nonostante l’affetto evidente, i due non sono riusciti a costruire un futuro insieme. Filippo Magnini ha dichiarato che avrebbe voluto formare una famiglia, ma Federica aveva scelto di concentrarsi sul nuoto, una decisione che ha inevitabilmente portato alla fine del loro rapporto.

L’incontro con Matteo Giunta

Il grande amore della vita di Federica Pellegrini è arrivato con Matteo Giunta, suo allenatore dal 2014 e cugino di Filippo Magnini. Una relazione nata lentamente e vissuta inizialmente lontano dai riflettori. Federica ha deciso di rendere pubblica la loro storia solo dopo aver lasciato le competizioni agonistiche, rivelando un legame profondo e solido. Matteo Giunta non è stato solo il suo compagno di vita, ma anche una guida che l’ha supportata nel raggiungimento di traguardi straordinari.

La famiglia che ha sempre desiderato

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nel 2022, coronando il loro sogno d’amore. Il 3 gennaio 2024 hanno accolto la loro prima figlia, Matilde, un evento che ha portato una nuova serenità nella vita della campionessa. Oggi Federica Pellegrini si gode la sua famiglia, guardando con soddisfazione al passato e costruendo un futuro lontano dalle pressioni che hanno caratterizzato i suoi anni da atleta.

La vita sentimentale di Federica Pellegrini è stata spesso oggetto di discussione, ma la campionessa è riuscita a mantenere il controllo della sua narrazione. Ogni relazione è stata per lei un passo verso la consapevolezza e la felicità che oggi vive accanto alla sua famiglia. Un percorso complesso e affascinante, che l’ha resa ancora più amata dal pubblico.