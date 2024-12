Non crederai alla nuova vita di Noemi Letizia

Da ragazzina travolta da uno scandalo mediatico a imprenditrice di successo nel campo dell’estetica. La storia di Noemi Letizia è un racconto di rinascita che inizia nel 2009, quando il suo diciottesimo compleanno divenne improvvisamente un caso nazionale per la presenza di Silvio Berlusconi, all’epoca Presidente del Consiglio.

Lo scandalo e il periodo buio

Quel party in un locale napoletano scatenò un vero e proprio terremoto mediatico. La giovane Noemi, ancora minorenne quando conobbe Berlusconi, si trovò al centro di un’attenzione morbosa e devastante. “Ero solo una ragazzina, seguivo un copione”, ha confessato anni dopo in un’intervista a Report, rivelando come fu mal consigliata nella gestione della comunicazione.

Le dichiarazioni dell’epoca, compreso il famoso “Papi” con cui si riferiva a Berlusconi, erano parte di una narrazione costruita da altri. Una verità emersa anche in un’intervista al settimanale Oggi, dove ha ammesso che molte cose dette allora non corrispondevano alla realtà.

La caduta e la risalita

Il clamore mediatico la trascinò in una profonda depressione. Giovanissima e impreparata, Noemi si trovò al centro di un ciclone che rischiò di travolgerla definitivamente. Ma proprio da quel momento buio è iniziata la sua rinascita.

I primi passi nel mondo del lavoro li ha mossi come organizzatrice di eventi per discoteche del Nord Italia, seguito dal lancio di una linea di costumi da bagno. Ma la vera svolta è arrivata con la specializzazione come mental coach, dopo aver conseguito la laurea in Psicologia.

La rivoluzione professionale

Dopo una breve partecipazione a “The Real Housewives di Napoli” su Real Time, ha aperto lo studio “La Fenice“, dedicandosi al coaching motivazionale. Un percorso che l’ha portata a sviluppare il suo attuale progetto imprenditoriale: FaceBioma, una clinica estetica innovativa specializzata in microneedling e camouflage permanente.

Gli amori e i quattro figli

La vita sentimentale di Noemi è stata altrettanto intensa. Il primo matrimonio con Vittorio Romano, rampollo della Napoli bene, le ha dato due figli: Beatrice (2013) e Valerio (2014). Un’unione durata solo due mesi, nonostante sette anni di fidanzamento.

Dopo la separazione, ha conosciuto il costruttore Carlo Pica, più grande di lei di vent’anni. Da questa relazione è nato Gennaro, ma anche questo legame si è concluso poco prima della pandemia.

Gli ultimi amori

Un capitolo particolare della sua vita sentimentale è stato il flirt con Luigi Oliva, ricco imprenditore del settore auto di lusso noto per la sua relazione con Pamela Prati. Una storia durata appena quattro mesi ma che ha fatto molto parlare i rotocalchi.

Oggi Noemi ha trovato la serenità accanto a Michele, imprenditore napoletano dell’intrattenimento, da cui nel 2022 ha avuto il suo quarto figlio, Leo Vincenzo, nato con un parto in acqua alla clinica Mediterranea di Napoli.

Il presente da imprenditrice

FaceBioma rappresenta oggi il suo più grande successo professionale. La clinica, che offre trattamenti innovativi basati su un protocollo esclusivo di camouflage permanente, è il risultato di anni di studio e specializzazione nel campo dell’estetica avanzata.

La sua tecnica, prima in Italia nel suo genere, permette di ottenere risultati duraturi senza necessità di ritocchi, correggendo imperfezioni cutanee in modo naturale e permanente.