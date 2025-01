Il suocero di Giusy Buscemi è ex volto di Democrazia Cristiana: la curiosità

Dalla vittoria di Miss Italia nel 2012 al successo come attrice, la carriera di Giusy Buscemi è stata costellata di traguardi importanti. Ma pochi sanno che l’ex miss, oggi protagonista di fiction di successo, è legata a una delle figure più influenti della Democrazia Cristiana: Alberto Michelini, suo suocero, come riporta Fanpage.

Alberto Michelini è stato giornalista della Rai e in particolare si è dedicato spesso alla figura del Papa con libri e video sul pontificato di Giovanni Paolo II. In politica è stato europarlamentare per 10 anni dal 1984 al 1994. Sempre nel 1994 è stato eletto alla Camera nel Patto Segni poi è passato a FLD e infine a Forza Italia.

Nel 2001 è stato rappresentante personale di Berlusconi per il Piano di Azione per l’Africa al G8, infine si è candidato nel 2006 nelle elezioni comunali di Roma per Moderati per Veltroni.

Il destino ha voluto che l’attrice siciliana incontrasse sul set di “Don Matteo” il figlio del politico, Jan Michelini, affermato regista che ha firmato serie di successo come “I Medici”, “Doc – Nelle tue mani” e “Diavoli”.

L’incontro sul set

Non è stato un colpo di fulmine, come ha rivelato la stessa Buscemi: “Eravamo concentrati su noi stessi e ognuno aveva pregiudizi sull’altro”. Due anni di fidanzamento hanno però fatto emergere valori e progetti comuni, culminati nel matrimonio nel 2017, quando l’attrice aveva solo 24 anni.

“Mi sono sposata giovane perché ho sentito dentro di me la chiamata del matrimonio”, ha confessato a Vanity Fair. “Ho sempre desiderato un marito e dei figli. È stata una scelta del tutto consapevole, fatta con grande gioia e pace”.

Una famiglia unita dalla fede

La coppia condivide una profonda fede religiosa, tanto da partecipare alla Messa ogni domenica. I loro tre figli portano tutti il nome “Maria”: Caterina Maria (2018), Pietro Maria (2019) ed Elia Maria (2022).

“Il nostro desiderio era di affidare i nostri figli alla Madonna, come segno di Benedizione”, ha spiegato l’attrice al settimanale Intimità. “La Vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono”.

Nuovi progetti all’orizzonte

Mentre Jan continua la sua carriera da regista, lavorando con star come Alessandro Borghi e Luca Argentero, la coppia sta per iniziare una nuova avventura. Come rivelato a TV Sorrisi e Canzoni, apriranno un agriturismo in Sicilia, dove produrranno olio.

Un ritorno alle origini per Giusy, che non dimentica la sua terra natale nonostante il successo. Il progetto si aggiunge a una vita già ricca di impegni professionali e familiari, gestiti sempre con il sorriso che l’ha resa celebre.