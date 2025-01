L’incredibile vita di Ivana Trump prima di sposare Donald

Quando nel luglio 2022 è morta Ivana Trump arrivó subito il cordoglio dell’ex marito. In una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente Donald Trump ha ricordato Ivana come una “donna meravigliosa, bella e sorprendente, che ha condotto una vita grandiosa e stimolante.

Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric”, ha scritto. “Era così orgogliosa di loro, come tutti noi eravamo orgogliosi di lei”.

La prima vita di Ivana Trump

Ivana Trump, nata Ivana Marie Zelníčková, è cresciuta sotto il regime comunista nell’ex Cecoslovacchia. Se n’è andata negli anni Settanta e ha sposato Donald Trump nel 1977.

Era laureata in Scienze Motorie, titolo ottenuto prima di trasferirsi a Los Angeles. In precedenza aveva sposato l’amico Alfred Winklmayr per ottenere la cittadinanza austriaca, così lasciò la Cecoslovacchia.

Dopo il divorzio per abbandono del tetto coniugale, ebbe una relazione con il drammaturgo Jiri Štaidl, morto in un incidente stradale. L’evento la spinse a trasferirsi in Canada dove ha lavorato come modella e grazie a questo si trasferì negli Stati Uniti, a New York per promuovere i giochi olimpici che si sarebbero tenuti a Montreal.

L’amore tra Ivana e Donald Trump

Ed è lì che conobbe Donald Trump, sposato nel 1977. Ha lavorato per anni nell’impero commerciale di Trump come dirigente. È stata nominata amministratore delegato del Trump’s Castle, uno dei suoi hotel casinò ad Atlantic City, e ha contribuito alla progettazione degli interni del Grand Hyatt Hotel e della Trump Tower.

È stata anche autrice di diversi libri bestseller e ha creato una propria linea di abbigliamento. “Non importa quanto fossi impegnata, facevo colazione con i miei figli ogni giorno. Mi sedevo con loro a cena ogni sera e li aiutavo a fare i compiti (amavo l’algebra) prima di uscire con un abito di Versace per un evento di beneficenza”, ha scritto Ivana Trump nel suo libro di memorie “Raising Trump”. “

I ragazzi e io abbiamo festeggiato, viaggiato e sofferto insieme. Il nostro legame era, ed è, il nostro bene più prezioso”. Ivana e Trump hanno divorziato nel 1992. Il loro matrimonio si è dissolto in seguito alla relazione extraconiugale del marito con Marla Maples, che sarebbe diventata la sua seconda moglie.

Ivana Trump e l’affetto per i figli

In un’intervista del 2017 con Amy Robach di ABC News, Ivana Trump ha dichiarato di aver perdonato l’ex marito. Ha anche descritto gli anni formativi della crescita dei suoi figli con Donald Trump. “Era un padre amorevole, ma non era il padre che avrebbe fatto una passeggiata e sarebbe andato al Central Park o sarebbe andato a giocare a baseball con loro”, ha detto.

Ivana Trump ha aggiunto che quando “avevano circa 18 anni”, “poteva comunicare con loro, perché poteva iniziare a parlare di affari”. In Italia era tornata ad essere popolare per la sua relazione con Rossano Rubicondi, scomparso nell’ottobre 2021. La coppia aveva 23 anni di differenza e si sposarono nel 2008 quando lei aveva 59 anni e lui 36.