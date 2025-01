Parla di Diletta Leotta e vola in Germania: Loris Karius a cuore aperto

Il portiere tedesco Loris Karius, noto per la sua carriera calcistica e il legame con la conduttrice Diletta Leotta, ha recentemente firmato un contratto con lo Schalke 04 fino a giugno. Questa nuova opportunità rappresenta per lui un ritorno al calcio dopo un periodo lontano dai riflettori. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato le sue sensazioni e ha parlato del suo equilibrio tra carriera, passioni personali e famiglia.

Un ritorno atteso: l’opportunità con lo Schalke 04

Karius ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo nuovo capitolo professionale. Tornare in campo con lo Schalke 04, ha spiegato, è per lui una sfida importante che lo motiva a dare il massimo. Nonostante il trasferimento in Germania, ha dichiarato che il tempo libero sarà sempre dedicato alla famiglia, con frequenti viaggi per raggiungere Diletta Leotta e la loro figlia Aria, nata 17 mesi fa.

Vita familiare: il ruolo di padre

Karius ha raccontato di vivere con gioia il suo ruolo di padre. Ha descritto Aria come una bambina vivace e curiosa, che cresce rapidamente imparando ogni giorno qualcosa di nuovo. Il bilinguismo è centrale nella loro quotidianità: il portiere parla alla figlia in tedesco, mentre Diletta si rivolge a lei in italiano, con l’inglese come lingua principale utilizzata in casa.

Ha ricordato con piacere il periodo natalizio trascorso a Milano, sottolineando quanto sia stato speciale poter vivere le feste con tranquillità rispetto agli anni passati in Inghilterra, dove il calcio non si fermava neanche durante il Natale.

Passioni oltre il calcio

Oltre al calcio, Karius ha sempre coltivato altre passioni. La musica è una parte importante della sua vita: non solo ama ascoltarla, ma si dedica anche alla produzione musicale e lavora come deejay per eventi. Ha inoltre raccontato delle sue esperienze come modello, che gli hanno permesso di avvicinarsi al mondo della moda. Nonostante tutto, ha ribadito che la sua priorità resta sempre la famiglia e il ritorno al calcio giocato.

Il rapporto con Diletta Leotta

Karius ha affrontato anche il tema della popolarità di Diletta Leotta, spiegando come il loro rapporto si basi sul supporto reciproco. Ha dichiarato che, se in Italia la compagna è più riconosciuta, all’estero è lui ad attirare maggiormente l’attenzione. Non esiste competizione tra di loro, ha detto, perché ognuno segue la propria carriera in modo indipendente. Per Karius, il rispetto delle ambizioni personali e l’accettarsi è il segreto per far funzionare una relazione solida e duratura.

Sul futuro, Karius non ha escluso la possibilità di allargare la famiglia. Ha spiegato che per ora la loro attenzione è tutta per Aria, la “principessa di casa”, ma non ha escluso di voler diventare di nuovo padre in futuro.