Ballerina famosissima di Amici incinta: il racconto della gravidanza

Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici, sta vivendo con gioia il suo primo viaggio verso la maternità. Al sesto mese di gravidanza, Alice condivide sui social i suoi allenamenti quotidiani, mostrando il pancione ormai evidente e una straordinaria energia. Come riportato da Gossip.it, la ballerina è entrata nell’ultimo trimestre di gestazione e si sente piena di forze. Insieme al compagno Leonardo Plebani, con cui vive a Jesi, nelle Marche, attende con trepidazione l’arrivo del piccolo Brando, previsto per il 20 maggio.

Un allenamento mirato per il benessere in gravidanza

Alice ha iniziato il suo percorso di fitness in gravidanza lo scorso novembre, affidandosi al programma di @viviserena.stresa. La ballerina ha spiegato che ogni lezione, della durata di un’ora, è suddivisa in due parti: una sessione di tonificazione e allenamento funzionale, seguita da esercizi dedicati al pavimento pelvico. Questo approccio, secondo Alice, è ideale per preparare il corpo al travaglio e al parto, prevenendo complicazioni come mal di schiena, gonfiore e tensione cervicale.

Ha dichiarato ai suoi follower: “Queste lezioni mi fanno sentire piena di energie e più consapevole dei miei muscoli. Super consigliato per tutte le future mamme”. Inoltre, il corso mira a ridurre problematiche comuni in gravidanza, come diastasi addominale e lacerazioni, e a mantenere un buon tono muscolare.

Un sogno realizzato dopo un anno di attesa

Alice e Leonardo hanno cercato la gravidanza per un anno, e ora che il sogno è diventato realtà, l’ex ballerina di Amici si mostra serena e felice. “Fare attività fisica mi fa stare bene,” ha ribadito più volte, sottolineando quanto sia importante mantenere il benessere fisico e mentale durante questi mesi delicati. Nonostante il passato matrimoniale con Andrea Rizzoli, terminato dopo un solo anno, Alice vive oggi una nuova fase della sua vita, caratterizzata da stabilità e amore.

L’importanza della condivisione

Alice Bellagamba utilizza i social non solo per raccontare il suo viaggio verso la maternità, ma anche per ispirare altre future mamme. Attraverso i suoi post, condivide consigli utili e momenti di vita quotidiana, dimostrando che è possibile vivere una gravidanza attiva e consapevole. La sua scelta di mantenere un approccio equilibrato e positivo è un esempio per molte donne.