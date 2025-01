Conti denunciato per Topo Gigio a Sanremo: la provocazione

Sanremo 2025 si prepara a stupire ancora una volta il pubblico, e il direttore artistico Carlo Conti sembra deciso a non deludere le aspettative. Tra gli annunci più curiosi della serata dei duetti spicca il nome di Topo Gigio, il celebre pupazzo che affiancherà Lucio Corsi nell’esecuzione di “Nel blu dipinto di blu“, l’intramontabile capolavoro di Domenico Modugno.

La scelta di coinvolgere Topo Gigio ha subito fatto parlare di sé. Lucio Corsi, attraverso i suoi profili social, ha spiegato la sua decisione con una riflessione che punta alla universalità della musica: la musica non ha confini, e anche un topo può cantare. La motivazione di Corsi sembra richiamare la morale del film Disney Ratatouille, in cui un topo sogna e riesce a diventare uno chef d’alta cucina. Un messaggio di inclusione e libertà creativa che ha diviso il pubblico tra entusiasmo e scetticismo.

Floradora protesta (ma è un meme)

L’entrata in scena di Topo Gigio ha scatenato anche il lato ironico dei social. Su X (ex Twitter) sta spopolando un meme che vede protagonista Floradora, la celebre cagnolina pupazzo del programma di Paolo Limiti, “Ci vediamo in TV”. Nel meme, Floradora “denuncia” Carlo Conti per aver escluso lei, lasciando spazio a Topo Gigio. Una provocazione scherzosa, che ha comunque riportato alla memoria l’affetto del pubblico per uno dei personaggi più iconici della televisione degli anni ’90.

Sotto il tono ironico, però, si nasconde una polemica più seria. Su X e altre piattaforme social, alcuni utenti hanno espresso perplessità sulla scelta di Lucio Corsi, giudicata da alcuni come poco seria per un palco prestigioso come quello dell’Ariston. “Sanremo deve rimanere un palco per la musica, non per i pupazzi”, scrive un utente. Ma altri, invece, hanno apprezzato l’originalità dell’idea, elogiando Carlo Conti per il coraggio di sperimentare.

Un Sanremo che punta a stupire

Il Festival di Sanremo ha sempre saputo alternare momenti di tradizione e innovazione, e l’edizione del 2025 sembra seguire questa linea con particolare audacia. Oltre alla presenza di Topo Gigio, Carlo Conti ha promesso altre sorprese per la serata dei duetti, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

Resta da vedere come il pubblico accoglierà questa inedita performance, che ha già scatenato un vivace dibattito ancor prima di salire sul palco. Una cosa è certa: il Festival di Sanremo è pronto ancora una volta a far parlare di sé, tra tradizione, innovazione e un pizzico di sana ironia.