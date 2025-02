Cosa fanno oggi i Maneskin senza Damiano

Un successo internazionale e la fine di un’era

I Måneskin, la band italiana che ha conquistato il mondo con la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, ha annunciato una pausa indefinita, scatenando speculazioni sul loro futuro. Dopo anni di trionfi globali, dai concerti sold out negli Stati Uniti fino alla collaborazione con artisti di fama mondiale, i quattro membri hanno deciso di intraprendere carriere soliste.

La nuova carriera da solista di Damiano David

Il frontman Damiano David ha deciso di intraprendere un percorso da solista, abbandonando momentaneamente il rock che ha caratterizzato i Måneskin per abbracciare un sound più pop e contemporaneo. Il cantante ha già pubblicato i primi singoli, tra cui “Born with a Broken Heart” e “Silverlines”.

Damiano ha dichiarato che vuole esplorare nuove sonorità, non ha mai ufficializzato la fine del gruppo parlando spesso di una sorta di Erasmus.

Victoria De Angelis, bassista del gruppo, ha scelto un percorso diverso, affermandosi come DJ. La sua passione per la musica elettronica l’ha portata a collaborare con artisti come Anitta, con cui ha rilasciato il singolo “Get Up B*tch! Shake Ya Ass”.

Victoria non ha mai escluso future collaborazioni con i suoi ex compagni di band e ha rivelato che inizialmente si è sentita un po’ sola e spaesata durante il tour nel club perché abituata a vivere ogni concerto in gruppo.

Le musiche per il cinema di Ethan

Il batterista Ethan Torchio si è concentrato invece sulla composizione musicale per il cinema. Ha recentemente lavorato alla colonna sonora del film “Ogni pensiero vola”, ma non ha ancora annunciato un vero e proprio progetto solista.

Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, ha scelto di continuare a suonare la chitarra e collaborare con altri artisti. Ha preso parte a diversi progetti musicali e sta lavorando a nuove produzioni. Al contrato di Damiano resta profondamente legato alla sua passione per la musica rock.

Perché si sono sciolti i Måneskin

La decisione da parte dei Maneskin di separarsi non è stata improvvisa. Secondo fonti vicine alla band, il gruppo sentiva la necessità di una pausa per permettere a ciascun membro di esplorare nuove strade. Il tour mondiale e l’intensa esposizione mediatica hanno probabilmente contribuito alla necessità di un distacco temporaneo, anche se non si esclude una possibile reunion in futuro..

Nonostante ogni esplorando nuovi orizzonti artistici, i fan continuano a sperare in una reunion. Nessuno ha infatti smentito categoricamente l’ipotesi di un ritorno insieme, lasciando aperta la possibilità di nuovi progetti in comune.