Alba Parietti torna single? Gossip bollente

La notizia della presunta rottura tra Alba Parietti e il manager Fabio Adami ha scosso il mondo del gossip italiano. La voce, lanciata dal sito Dagospia, ha rapidamente fatto il giro dei social e dei principali media. La showgirl e il manager di Poste Italiane sembravano una coppia inseparabile da quando, nel maggio 2022, avevano ufficializzato la loro relazione.

L’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami

La relazione tra Alba Parietti e Fabio Adami aveva fatto sognare molti. Dopo solo due mesi dall’inizio della loro storia, la coppia aveva deciso di andare a convivere, segno di un legame forte e passionale. Alba, che non ha mai nascosto i suoi sentimenti, aveva spesso condiviso momenti felici insieme al compagno sui social media, mostrando una complicità che sembrava indistruttibile.

I primi segnali di crisi

Le voci di una crisi tra Alba Parietti e Fabio Adami hanno iniziato a circolare quando i fan più attenti hanno notato l’assenza di foto recenti della coppia sui profili social della showgirl. Anche durante il recente Festival di Sanremo 2025, Alba si è presentata da sola, senza la compagnia del manager romano. Un’assenza che non è passata inosservata e che ha alimentato ulteriormente i rumors.

Sui social, Alba non ha smentito le voci di rottura, ma ha risposto in modo sibillino ai commenti dei suoi follower. A chi insinuava che il loro fosse un amore passeggero, la Parietti ha replicato: «L’amore non finisce. Comunque si astenga, non è un reality». Una risposta che ha lasciato molti dubbi e che non ha chiarito se la relazione sia effettivamente giunta al termine.

Le cause della presunta rottura

Secondo quanto riportato da Dagospia, la fine della relazione tra Alba e Fabio sarebbe stata causata da litigi e incomprensioni. La situazione sarebbe peggiorata dopo l’incidente sugli sci di Alba a Courmayeur, avvenuto lo scorso dicembre, che ha portato ulteriori tensioni nella coppia. Le divergenze, già presenti, si sarebbero amplificate, portando a una rottura definitiva.

Nonostante le vicende sentimentali, Alba Parietti continua a essere un volto amato della televisione italiana. Dalla conduzione di programmi cult come “Galagol” e “Macao”, fino alla partecipazione come opinionista in talk show di successo, la sua carriera è sempre stata caratterizzata da una forte personalità e da un’incredibile versatilità. Anche oggi, Alba non smette di essere protagonista, mantenendo alta l’attenzione su di sé.

Se la rottura con Fabio Adami sarà confermata o smentita, solo il tempo lo dirà. Nel frattempo, Alba continua a dedicarsi ai suoi impegni professionali, tra televisione, eventi e impegni sociali. La sua vita privata, sempre sotto i riflettori, rimane un argomento di grande interesse, ma ciò che è certo è che Alba Parietti non smette mai di sorprendere, dimostrando di essere una donna forte, indipendente e sempre pronta a nuove sfide.