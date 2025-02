Auguri! Coppia vip aspetta un bebè!

Campione e futuro papà. Non solo non rinuncia a gareggiare, come annunciato sul palco di Sanremo 2025, dando appuntamento all’Olimpiade di Los Angeles 2028, ma Gianmarco Tamberi ha rivelato il bebè in arrivo. L’atleta e la moglie Chiara Bontempi, sposata l’1 settembre 2022, aspettano il loro primo figlio.

Tamberi ha condiviso su Instagram un video emozionante in cui si avvicina dolcemente al pancino di Chiara, vestita con camicia e jeans, e mostra l’ecografia del bebè. “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”, ha scritto lo sportivo, emozionando i fan.

Dopo un periodo difficile, soprattutto dopo le Olimpiadi di Parigi, Tamberi ha ammesso di aver attraversato momenti di grande sconforto, ma ora ha ritrovato la forza: “Ho tantissima paura, ma la voglia di riprovarci è più forte. Ci vediamo a Los Angeles 2028”.

Chi è Gianmarco Tamberi

Nato ad Ancona il 1 giugno 1992, Gianmarco Tamberi è uno dei volti più noti dell’atletica italiana. Figlio di Marco Tamberi, ex altista e suo attuale allenatore, ha iniziato la carriera sportiva molto presto, distinguendosi per il suo talento e la sua determinazione.

Ha conquistato l’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel salto in alto, condividendo il primo posto con il qatariota Mutaz Essa Barshim in un momento storico che ha commosso il mondo intero. Oltre all’oro olimpico, ha vinto l’oro agli Europei indoor di Glasgow 2019 e agli Europei outdoor di Monaco 2022.

La carriera di Tamberi è stata segnata anche da momenti difficili, come il grave infortunio alla caviglia nel 2016, poco prima delle Olimpiadi di Rio, che lo ha costretto a un lungo stop. Tuttavia, la sua voglia di riscatto lo ha portato a tornare più forte di prima, fino al trionfo di Tokyo 2020.

La storia d’amore con Chiara

Chiara, nata nel 1995, ha sostenuto pubblicamente il marito, scrivendo sui social: “Orgogliosa dell’atleta, dell’uomo e dell’esempio che sei. Ti amo”. La coppia, pronta a questa nuova avventura, ha conquistato l’affetto dei fan.

Il 2024 si conferma l’anno delle gravidanze vip. I fan si sono scatenati con commenti e like sotto i post delle loro celebrità preferite, seguendo con entusiasmo le storie d’amore coronate dall’arrivo di un bebè. Da Hailey Bieber a Cameron Diaz, le neomamme del 2024 sono state protagoniste indiscusse.