Cosa si cucina al Quirinale: i piatti preferiti di Mattarella

Ormai da tempo impazza la moda di seguire la dieta dei Vip, un po’ per il loro aspetto fisico, un po’ per moda. Di recente c’è un’altra curiosità che lega il gossip alla gastronomia. Stiamo parlando del conoscere i gusti a tavola di personaggi famosi, attori, politici. Questa volta tocca a lui.

L ’Agenzia Ansa ha svelato in passato dettagli inediti sulle preferenze culinarie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grazie ai racconti degli chef del Quirinale. L’ Executive Chef Fabrizio Boca, al servizio del Quirinale da oltre trent’anni, affiancato dall’Head Chef Massimo Sprega, descrive un Presidente che predilige piatti semplici e tradizionali, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, provenienti principalmente dal territorio italiano. Come non potrebbe essere altrimenti?

Le preferenze culinarie di Mattarella

Sergio Mattarella, da buon siciliano, ama particolarmente le specialità della sua terra. Uno dei suoi piatti preferiti è il pane e panelle, una tipica pietanza palermitana a base di farina di ceci fritta servita in un panino, considerata un simbolo dello street food siciliano. Un’altra pietanza molto apprezzata dal Presidente è il pollo alla diavola, un classico della cucina italiana.

Oltre ai piatti iconici siciliani, sulla tavola di Mattarella non manca mai la pasta, soprattutto in formati corti, servita con sughi semplici e leggeri. Gli chef del Quirinale rivelano che l’aglio è quasi del tutto assente nelle sue pietanze, mentre ingredienti freschi e Made in Italy sono imprescindibili. Il 30% delle forniture proviene direttamente dalla tenuta di Castel Porziano, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle piccole aziende italiane.

Il menu delle cene ufficiali

Durante i pranzi e le cene ufficiali al Quirinale, il menu comprende solitamente tre portate: primo, secondo e dolce, evitando l’antipasto per mantenere i tempi ridotti, che raramente superano i 45 minuti. Particolare attenzione viene riservata alle esigenze religiose e culturali degli ospiti, escludendo ad esempio il maiale per i commensali di fede musulmana o altri ingredienti non graditi.

Lo chef Boca, intervistato da Gambero Rosso, ha dichiarato: «È una cucina regionale che rispetta le nostre tradizioni. Usiamo solo prodotti Made in Italy, sostenendo le eccellenze italiane». Tra i piatti preferiti di Mattarella, oltre al pane e panelle e al pollo alla diavola, spiccano gli spaghetti al pomodoro, le verdure fresche, il pesce e, nelle occasioni ufficiali, i cannelloni.