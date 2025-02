Perché Achille Lauro si professa single

Achille Lauro si definisce single e questo suona strano ai fan. L’artista si è evoluto e attualmente si è creato un’immagine romantic pop, completamente diversa dal ribelle del passato. La Iena Nicolò De Devitiis ha però catturato un cantautore inedito, lontano dai riflettori del palco.

È bastata una settimana al Festival per confermare quanto Achille Lauro sia profondamente amato dal pubblico italiano. La reazione dei fan fuori dall’Ariston e i fischi di disapprovazione alla sua settima posizione in classifica parlano chiaro: l’Italia ha un debole per questo artista, solo una volta fuori dagli schemi.

Durante la kermesse sanremese, Lauro si è trovato letteralmente assediato da ammiratori. Su X ha raccontato di essere rimasto bloccato in un negozio: “Siamo bloccati in un negozio con migliaia di fan fuori. Vi amo bellezze!!! Stanno arrivando i carabinieri a liberarci”, ha scritto, aggiungendo cuori ed emoticon.

Le rivelazioni di Achille Lauro

Ma la rivelazione più interessante è arrivata durante un momento di tranquillità, catturato dalle telecamere de Le Iene. “Posso dire? Sono single“, ha confessato l’artista, aggiungendo con un sorriso malizioso: “Lì dietro sono stato tutto il tempo a parlare con belle ragazze”. Una dichiarazione che conferma il suo status di cuore libero. Ha però specificato che è single perché sta cercando la donna giusta con cui mettere su famiglia.

Alla domanda sul perché piaccia così tanto, Lauro ha risposto con disarmante semplicità: “Perché sono gentile”. Una risposta che nasconde forse la chiave del suo successo, oltre all’immagine provocatoria che lo ha reso celebre.

Il Festival ha portato a galla anche ricordi del passato. La sua ex ragazza ha scritto una lettera pubblicata su diverse testate, e Lauro ne ha parlato con nostalgia: “Sai, ero un ragazzino solo a Roma, chiaramente stavo spesso a casa di questa ragazza, sai quegli amori adolescenziali, ma un conto è un amore adolescenziale quando sei sano, un conto se sei super tormentato.”

Questa confessione rivela quanto la sua vulnerabilità sia parte integrante della sua arte: “Se ci penso è anche un po’ quella roba lì che si vede nella canzone no? Se non mi ami muoio giovane, quella necessità di sentirsi amati”.

Achille Lauro e il matrimonio

Sul tema del matrimonio, Lauro ha mostrato un lato sorprendentemente tradizionale: “Credo sia molto difficile, che sia un lavoro, un atto di coraggio, devi proprio volerlo. Non sono uno che dice non mi voglio sposare, non voglio fare famiglia, anzi, mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe avere 15 figli.”

L’artista ha però chiarito di voler fare le cose per bene: “Quando sarà il momento voglio scegliere la persona giusta, costruire qualcosa di sano che duri”. Una visione matura e riflessiva, lontana dall’immagine ribelle che spesso porta sul palco.

E cosa rappresenta l’amore per Achille Lauro? La sua risposta è stata profonda: “Per me forse è volere il bene dell’altro, amarsi è proprio quello, anche sapersi dire addio”. Parole che rivelano una sensibilità non sempre visibile sotto i costumi di scena e le performance provocatorie.

Parlando del suo percorso artistico, ha condiviso quello che considera il segreto del suo successo: “Il segreto è sapersi schiantare: a me i grandi momenti sono arrivati sempre dopo aver fatto figuracce”. Una filosofia che racconta molto della sua capacità di trasformare le cadute in opportunità.

Il servizio si è concluso con una domanda più leggera da parte di De Devitiis: “Ma si fa l’amore a Sanremo?”. La risposta di Lauro ha mantenuto quel mix di ironia e malizia che lo contraddistingue: “Bisogna tornarci quando non siamo in gara”, per poi aggiungere con un ripensamento: “Volendo potremmo… forse sì”.

Questo lato più intimo e riflessivo di Achille Lauro ci mostra un artista in costante evoluzione, capace di mantenere la sua autenticità anche lontano dal palcoscenico. Single per scelta o per caso, Lauro dimostra che dietro l’artista provocatorio si nasconde un uomo alla ricerca di connessioni autentiche.

E mentre le sue fan continuano a sognarlo, lui sembra concentrarsi sul presente, godendosi il successo professionale e rimanendo aperto alle possibilità che il futuro sentimentale potrebbe riservargli. In fondo, come suggerisce la sua musica, per Achille Lauro l’amore resta una priorità, anche se vissuto con le complessità e i tormenti che caratterizzano la sua personalità artistica.