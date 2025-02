Salvini sotto attacco per una giovane promessa dello spettacolo

L’insolita vicenda social che ha coinvolto il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la giovane cantante Clara Soccini ha attirato l’attenzione dei media italiani, generando discussioni e curiosità tra il pubblico. L’episodio, emerso durante il Festival di Sanremo 2025, ha portato alla luce una serie di interazioni social tra il politico e l’artista, sollevando interesse e dibattito nel panorama mediatico nazionale.

La storia ha avuto inizio quando Clara, concorrente della kermesse sanremese con il brano “Febbre”, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Durante la conversazione con i giornalisti, l’artista ha rivelato, tra il serio e il faceto, di aver notato alcuni “mi piace” ai suoi post Instagram da parte del leader della Lega, specificando che questi apprezzamenti virtuali arrivavano principalmente nelle ore notturne.

Il clamore sui social media

La rivelazione ha generato immediata curiosità nel mondo del web e dei social media, spingendo molti utenti e giornalisti a interrogarsi sulla natura di queste interazioni digitali. La cantante, dal canto suo, aveva preferito non approfondire ulteriormente la questione, limitandosi a sorridere quando le venivano chiesti maggiori dettagli, aggiungendo la frase “Questo non lo mettiamo, però”, che ha contribuito ad alimentare ulteriormente l’interesse mediatico.

La risposta del Ministro non si è fatta attendere. Intervistato da The Journalai, Salvini ha affrontato la questione con trasparenza, confermando di aver effettivamente messo dei “like” ad alcune foto dell’artista. Il vicepremier ha voluto chiarire le motivazioni dietro questi gesti social, spiegando che il suo apprezzamento era legato esclusivamente alla musica della cantante, specificando inoltre di non essere nemmeno tra i suoi follower su Instagram.

Le spiegazioni sugli orari notturni

Nel corso dell’intervista, Salvini ha anche fornito una spiegazione pratica riguardo agli orari notturni dei suoi “mi piace”: “Ne metto diversi di notte perché di giorno lavoro, ho altro da fare. Se alle 11 di sera guardo Instagram sul divano non penso che tolga niente a nessuno”. Il ministro ha concluso il suo intervento con parole di apprezzamento per il lavoro artistico di Clara, definendo “mica male” la sua canzone e rivolgendole i suoi migliori auguri.

Le critiche a Salvini

Anche questo episodio ha fornito terreno fertile per le critiche nei confronti del Ministro delle Infrastrutture. In molti hanno puntato il dito contro Salvini, accusandolo di dedicare troppo tempo ai social media invece di concentrarsi sulle questioni urgenti del Paese. In particolare, sono state sollevate polemiche sulla gestione del tempo da parte del vicepremier, soprattutto perché ci sono numerose problematiche nel settore dei trasporti e delle infrastrutture che richiederebbero maggiore attenzione.

Sui social molti utenti hanno condiviso commenti critici, sottolineando come il ministro trovi il tempo per navigare su Instagram nelle ore notturne invece di dedicare quelle ore a riposare per affrontare al meglio le sfide quotidiane del suo ruolo istituzionale. La risposta del ministro a queste critiche è stata coerente con quanto già dichiarato nell’intervista, ribadendo che l’utilizzo dei social media nelle ore serali non interferisce in alcun modo con i suoi doveri istituzionali e che si tratta di normali momenti di svago nel suo tempo libero.