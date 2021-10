Belgravia, dove vedere la serie tv dal creatore di Downtown Abbey

Belgravia è la nuova serie del creatore di Downtown Abbey: dove vederla in tv e streaming.

Attenzione massima per Belgravia, nuova serie tv tratta dal libro di Julian Fellowes e ambientata nell’Inghilterra del 1800. La serie porta la firma del trami di sviluppo di un’altra celebre serie storica britannica, Downtown Abbey, siglillata Gareth Neame e Nigel Marchant. Vediamo dunque dove sarà possibile vedere la nuova serie tv e i dettagli a riguardo.

LEGGI ANCHE: The Vampire Diaries, dove vedere la serie tv sui vampiri

Belgravia, dove vedere la serie

Le puntate di Belgravia saranno trasmesse da Sky, si potranno vedere sul canale Sky Serie. Le puntate trasmesse ogni sera saranno due, per un totale di sei puntate complessive col finale quindi che andrà in onda il 20 ottobre. L’orario dell’appuntamento è alle 21:15.

Per quanto riguarda lo streaming, la serie sarà visibile tramite il servizio in streaming Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, e tramite l’applicazione di Now Tv, disponibile anche per console e smart tv oltre che per i sopracitati dispositivi mobili.

LEGGI ANCHE: Chi è Riccardo Serpellini, marito di Paola Turani

Belgravia, di che parla la serie

Amanti di Downtown Abbey, non potete perdere l’appuntamento con Belgravia, serie che ne ricalca stilemi e atmosfere. La storia parte da un classico ballo ottocentesco, un vero e proprio cliché del genere, per proseguire poi con l’emergere di oscuri segreti e di una trama complessa e avvolgente.

Nel cast troviamo Tamsin Greig nei panni di Anne Trenchard, Philip Glenister che interpreta il marito di Anne, James Trenchard, un abile self-made man che tenta la scalata sociale. Poi ci sono i figli della coppia: Oliver Trenchard interpretato da Richard Goulding, e Susan Trenchard, che ha il volto di Alice Eve. Emily Reid, Tom Wilkinson e Jack Bardoe, tra gli altri, completano il cast di una serie che promette di intrattenere e divertire i fan pronti a seguirla.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI