Pugliese classe 1983, Andrea Casalino è uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip 6″. O meglio, lo era: Andrea è infatti il secondo eliminato dalla casa più spiata d’Italia. Ma chi è Andrea Casalino, e cos’è successo con Miriana Trevisan durante la permanenza nella casa? Scopriamolo insieme.

Chi è Andrea Casalino

Andrea Casalino, addominale d’acciaio e intensi occhi neri, è innanzitutto un modello. Ha infatti cominciato la sua carriera come indossatore, dopo aver vinto nel 2010 il titolo di “L’uomo ideale d’Italia” a Mister Italia ed essere stato un corteggiatore a “Uomini e Donne“. Ha calcato le passerelle per numerosi brand, da Intimissimi a Carrera, ha posato per diverse campagne pubblicitarie e ha aperto la palestra Uroboro Crossfit.

In TV ha preso parte a “Mattino Cinque”, ma ha anche recitato in “Rodolfo Valentino – La leggenda” accanto a Gabriel Garko, in “Squadra Antimafia 8” con Giulio Berruti e Fabio Troiano e ne “L’ispettore Coliandro”.

Andrea Casalino e Miriana Trevisan, un flirt mai nato per davvero

Una volta uscito dalla casa, Andrea Casalino ha fatto una chiacchierata con Chi, il magazine di Alfonso Signorini (alias il conduttore del GF Vip). Ha fatto un pronostico sul vincitore (che secondo lui sarà uno tra Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro), e ha lanciato qualche stoccata. Ha definito Davide Silvestri “un ragazzo divertente ma stratega”, Alex Belli un calcolatore, Soleil Sorge “una ragazza in gamba che sa gestire bene il suo carattere”. Soprattutto, però, Andrea Casalino ha ammesso il flirt con Miriana Trevisan. “Stavano nascendo una curiosità e un bel gioco” ha confessato, raccontando come il feeling effettivamente ci fosse. E come, un po’, quella storia mai nata ora la rimpianga. Del resto, nella sua vita non c’è traccia di una compagna. Le uniche foto su Instagram lo ritraggono al lavoro, con gli amici o con l’amatissima nipotina.

