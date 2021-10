Demon Slayer 2: quando esce la seconda stagione? Tutti i dettagli

Demon Slayer 2: tutti i dettagli sull’uscita della seconda stagione della serie anime.

Tra le serie anime più in voga degli ultimi tempi c’è senza dubbio Demon Slayer, tratta dal manga Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotoge. La prima stagione è stata un grandissimo successo e immediatamente si è scatenata l’attesa per la seconda stagione, che ora è vicinissima alla sua uscita. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Demon Slayer 2: data d’uscita

L’annuncio ufficiale arriva da Fuji TV, a conferma delle indiscrezioni circolate negli ultimi tempo: le prime puntate della seconda stagione della serie anime usciranno il 10 ottobre. Saranno rilasciati sette episodi che fungeranno da raccordo tra gli eventi della prima stagione e quelli che verranno e riprenderanno la storia narrata nel film “Demon Slayer: il treno dell’infinito” con l’aggiunta di nuove scene e musiche rispetto al lungometraggio animato.

La seconda parte della seconda stagione, invece, verrà trasmessa a partire dal 5 dicembre 2021 e ricoprirà l’arco narrativo intitolato “Distretto a Luci Rosse”, con la prima di queste puntate che durerà eccezionalmente un’ora. Quest’arco narrativo vedrà come protagonista uno dei novi pilastri di Demon Slayer, Tengenh Uzui, che con il suo quartetto affronterà Dai, la sesta luna crescente.

C’è da ricordare infine che la prima stagione della serie animata è presente su VVVVID, Netflix e Prime Video, mentre il lungometraggio Il Treno Mugen è presente sul catalogo di Prime Video. Tutti questi servizi in streaming sono disponibili online e tramite le rispettive applicazioni, scaricabili sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, su console e smart tv. Per ciò che concerne il manga di Koyoharu Gotoge, la pubblicazione in Italia è sotto il patrocinio di Star Comics.

