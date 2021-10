Fino all’ultimo battito nuova location | Dove è stata girata

Fino all’ultimo battito è una fiction italiana diretta da Cinzia TH Torrini. Una serie TV Rai composta da 12 episodi, con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. In onda dal 23 settembre 2021 al 28 ottobre 2021. Un viaggio drammatico che mescola svariate tematiche, dalla famiglia alla medicina, dalla sofferenza della malattia alla speranza insita nell’amore.

Location

Dov’è stato girato Fino all’ultimo battito? La nuova fiction Rai è ambientata in Puglia, una delle regioni più belle d’Italia. Per la maggior parte delle riprese è stato sfruttato l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Una struttura chiave durante la prima fase della pandemia di Coronavirus. A questo si aggiungono anche il Vecchio ospedale di Poggiardo, l’Università degli studi di Bari e l’Ospedale Miulli di Acquaviva. Spazio anche al mondo teatrale, con il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari e il Teatro Traetta di Bitonto.

Il dramma posto al centro della trama non impedisce, episodio dopo episodio, di volgere lo sguardo verso i magnifici luoghi pugliesi. Girata tra gennaio e marzo 2021, Fino all’ultimo battito si muove tra queste località:

Bari

Polignano a Mare

Conversano

Lecce

Molfetta

Bitonto

Come detto, i protagonisti di questa drammatica storia sono tre: Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Quest’ultima si è ritrovata a casa, essendo nata a Bitonto il 15 gennaio 1981. Proprio in questa città sono state effettuate alcune riprese della fiction. Una grande emozione, per lei, ritrovarsi in un luogo tanto caro da protagonista di una serie Rai.

Dove vedere Fino all’ultimo battito

“Fino all’ultimo battito” andrà in onda giovedì 14 ottobre 2021 su Rai 1 in prima serata, alle 21.25. Chiunque voglia seguire la fiction potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi all’app RaiPlay, entrando nella sezione Dirette, sfruttando smartphone, tablet e computer. La serie TV potrà essere recuperata comodamente grazie all’app Rai, andando nella sezione Replay o in quella dedicata alle Fiction.

Fino all’ultimo battito, trama e cast

Diego Mancini è un chirurgo che decide di trasferirsi in Puglia. Qui la sua vita cambia in maniera del tutto inattesa. Si innamora di Elena, donna dalla vita complessa, impegnata in un divorzio. Ha anche una figlia, Anna, e dal rapporto con Diego ha un nuovo bambino, Paolo. Tutto sembra andare per il meglio ma di colpo al piccolo viene diagnosticata una cardiopatia.

L’unica speranza è un trapianto ma prima di lui c’è una giovane ragazza in lista. Diego si ritroverà a un bivio terrificante. La sua priorità è quella di salvare suo figlio a tutti i costi. Tradire il giuramento fatto è però un passo dal quale non si torna indietro. Stringe un accordo col “diavolo”, divenendo il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la sua famiglia e ritrovandosi in un vortice di ricatti.

Il cast di Fino all’ultimo battito:

Marco Bocci: Diego Mancini

Violante Placido: Elena Ranieri

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Bianca Guaccero: Rosa Lorusso

Loretta Goggi: Margherita Conti

Michele Venitucci: Rocco Monaco

Francesco Foti: Nicola Briguglio

Francesca Valtorta: Cristina Basile

Gaja Masciale: Anna Monaco

Michele Spadavecchia: Cosimino “Mino” Patruno

Giovanni Carone: Paolo Mancini

