Ilary Blasi quanto guadagna a Star in the Star | Patrimonio Francesco...

Ilary Blasi è una delle conduttrici più apprezzate d’Italia. Il pubblico adora la sua spontaneità, che spesso regala momenti cult all’interno dei suoi programmi. Nata a Roma il 28 aprile 1981, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 3 anni. La svolta è giunta con Passaparola, quiz di Gerry Scotti. Da showgirl a fidanzata di Francesco Totti, al tempo capitano della Roma all’apice della carriera. Ha saputo farsi strada da sola, facendo valere il proprio talento. I passi più importanti sono stati di certo Le Iene e il Festival di Sanremo. Ha poi ricevuto la chance di condurre il Grande Fratello VIP, che l’ha tramutata in una delle signore della prima serata Mediaset. A seguire L’Isola dei Famosi, tra gli altri show, e infine Star in the Star.

LEGGI ANCHE: Totti: “Con Spalletti non ci sarà mai un confronto”

Quanto guadagna Ilary Blasi

Star in the Star è l’ultimo programma (di una lunga serie) condotto da Ilary Blasi. Chiunque abbia tanto successo come lei non può che suscitare curiosità nel pubblico. Viene dunque da chiedersi quale sia lo stipendio della conduttrice per questo show.

Non vi sono dati ufficiali relativi ai guadagni di Ilary Blasi per questo programma. È però facile pensare che si tratti di una cifra molto vicina a quella pattuita per il Grande Fratello VIP: 25mila euro a puntata.

Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi è famosa grazie a suo marito Francesco Totti? No! La conduttrice ha ampiamente dimostrato d’essersi guadagnata la propria posizione. Il matrimonio con l’ex capitano della Roma, se possibile, le ha solo reso il tutto un po’ più difficile. Tante le accuse, così come le interviste spesso incentrate su di lui, l’addio al calcio e la questione Luciano Spalletti.

È innegabile, però, come tra i due sia Totti a ricoprire il ruolo del milionario. I suoi contratti con la Roma e i tanti sponsor lo hanno reso tanto benvoluto quanto incredibilmente ricco. Qual è il patrimonio di Francesco Totti?

LEGGI ANCHE: Mario Biondi: figli | chi è | quanto guadagna | patrimonio

L’ultima partita del talento giallorosso risale al 28 maggio 2017. Addio alla Roma e al calcio giocato (da professionista). Un totale di 25 stagioni ininterrotte con la sua Roma, nel corso delle quali ha incassato una cifra enorme, divisa tra contratti da calciatore e diritti d’immagine. Si parla di 152 milioni di euro lordi, ovvero 84 milioni di euro netti, circa.

Ha poi firmato un contratto da dirigente con la Roma, percependo 600mila euro all’anno, per poi dire addio al club nel 2019. Una situazione economica decisamente tranquilla, la loro. Totti detiene inoltre più dell’80% della holding Numberten Srl. Svariate le società coinvolte, con la principale che è la Immobiliare Dieci. Enormi i guadagni. Basti pensare ai 14 milioni di euro, circa, ottenuti nel solo 2015. A ciò si aggiungono ben sette fabbricati a sud di Roma, di cui è proprietario Francesco Totti, in regime di separazione dei beni dalla moglie Ilary Blasi.

LEGGI ANCHE: Anna Tatangelo fidanzato | chi è Livio Cori, rapper collega di Gigi D’Alessio

Star in the Star e Tale e quale show

Fin dalla prima puntata è nata una polemica. Il pubblico ritiene Star in the Star una copia di Tale e quale show. La verità, però, è differente. Nessuno dei due vanta un format originale. Il programma condotto da Carlo Conti è un adattamento di Tu cara me suena, in onda in Spagna. Il programma condotto da Ilary Blasi, invece, si basa su Bongmyeon ga-wan, programma in voga in Germania.

Ma in cosa consiste Star in the Star e perché vi è questa polemica con Tale e quale show? Le imitazioni sono al centro del format, il che rappresenta la principale problematica per parte del pubblico sui social. Dieci concorrenti misteriosi si esibiscono travestiti da cantanti famosi, interpretando un brano di successo. Aiutati da indizi, i giudici Carlo Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci dovranno indovinare la loro identità.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI