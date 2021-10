Anastacia oggi | carriera | canzoni

Anastacia, com’è la cantante oggi: ripercorriamo la sua carriera e le canzoni più famose.

È stata una delle grande voci della musica internazionale a inizio secolo, una vera e propria star con una vita personale però molto complicata alle spalle. Ripercorriamo dunque la carriera della nota cantante e le sue canzoni più famose, vedendo com’è la sua vita oggi.

Anastacia: carriera e canzoni

Nata nel 1968 a Chicago, la sua adolescenza viene segnata dalla separazione dei genitori, che le lascia delle ferite che continueranno a farle male per tutta la vita. All’alba del nuovo secolo arriva per Anastacia il successo, dovuto soprattutto alla sua grandissima voce. Si fa notare al programma The Cut, con la sua Not That Kind che divenne presto un successo.

Anastacia si trova così proiettata verso il mondo della musica, nonostante il suo obiettivo nella vita fosse ben diverso: diventare un’archeologa. Tuttavia per lei si aprono le porte della musica e nel 1999 esce il primo singolo, I’m Outta Love, l’inizio di una carriera sublime.

Anastacia diventa piano piano una vera e propria icona della musica, con brani immortali come Left Outside Alone. In Italia, la sua voce è nota soprattutto per la collaborazione con Eros Ramazzotti in I Belong to you.

Anastacia oggi

Come detto, la cantante ha avuto una vita personale molto complessa. Da piccola la dolorosa separazione dei genitori, da grande invece ha dovuto lottare contro un cancro. Ma i problemi di salute sono stati una costante nella vita di Anastacia: a 13 anni le è stato diagnosticato il morbo di Chron, che l’ha afflitta per tutta la vita.

Nel 2003 le è stato diagnosticato invece un tumore al seno, tornato prepotentemente dieci anni dopo. Da quel momento la sua lotta al cancro è stata estenuante, al momento questa sua battaglia continua ancora, ma la situazione sembra sotto controllo.

