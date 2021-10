Oggi è un altro giorno è un programma Rai condotto da Serena Bortone. Un appuntamento pomeridiano in onda su Rai 1 alle ore 14.00. Un talk show intrigante, ricco di ospiti. Nella puntata di venerdì 15 ottobre spazio a Neva Leoni, apprezzata attrice già coinvolta nel cast di svariate produzioni televisive e cinematografiche.

LEGGI ANCHE: Fino all’ultimo battito nuova location | Dove è stata girata

Chi è Neva Leoni

Nata a Roma il 2 settembre 1992, Neva Leoni è un’attrice dalla già ricca filmografia. Il suo volto è principalmente noto per i ruoli ricoperti in televisione. Basti pensare a Il paradiso delle signore. Le prime opportunità sono però giunte grazie al cinema. Da Italian Dream del 2008 a Tutta colpa di Freud, da Smetto quando voglio a Non c’è campo.

Svariate le serie TV che l’hanno vista coinvolta. Ha trovato spazio in Che Dio ci aiuti, così come Solo per amore e Questo nostro amore 70 e 80. Una maggiore notorietà, oltre all’innegabile talento, le ha consentito di recitare in importanti produzioni teatrali, come la versione di Romeo e Giulietta diretta dal compianto Gigi Proietti.

LEGGI ANCHE: L’ispettore Coliandro – Kabir Bedi, dov’è stata girata la fiction

Instagram Neva Leoni

È particolarmente attiva su Instagram, dove offre aggiornamenti costanti sulla propria vita privata e lavorativa. Ha un animo nerd, come sottolinea lei stessa nella sua bio. Di recente si è infatti cimentata in un’esperienza virtuale, su Twitch. Una campagna in quel di Brancalonia (ambientazione italiana per la 5E di Dungeons & Dragons”.

Vita privata

Neva Leoni è da tempo impegnata con l’attore comico Claudio Colica. Questi le ha chiesto di sposarlo ma l’emergenza Covid ha rovinato i loro piani. Nozze rinviate, purtroppo. La convivenza è raccontata dai due attraverso i propri social, per la gioia dei fan. Vivono una favola moderna, corredata da tre gatti combinaguai che i loro follower adorano: Simba, Loki e Circe.

Claudio è principalmente noto sul web, anche se non sono mancati impegni televisivi. Recita al fianco di suo fratello Fabrizio e insieme hanno creato Le Coliche. In più di un’occasione Neva è stata coinvolta nei suoi corti per il web, principalmente però per Minimad, altro gruppo che vede impegnato il suo futuro sposo con Alessandro Meta.

LEGGI ANCHE: Luce dei tuoi occhi, dove è stato girato

Neva Leoni in Cuori

Una nuova fiction Rai attende Neva Leoni. Si tratta di Cuori, in onda da domenica 17 ottobre. Un totale di 16 episodi, che la vedranno nei panni di Serenella Rinaldi. La storia è ambientata nella Torino del 1967. Cesare Corvara è il primario delle Molinette, ma soprattutto fondatore del primo reparto di cardiochirurgia d’Italia.

Ad assisterlo c’è Alberto Ferraris, giovane dall’innegabile talento che prova in ogni modo a superare i limiti imposti dall’avanzamento scientifico. A insediare la loro posizione è Enrico Mosca, capo chirurgo che adora stare sotto i riflettori. Questi sogna di poter diventare primario. Spazio però anche a Delia Brunello, cardiologa eccellente proveniente da New York. Le sue doti non le hanno però garantito una carriera sfavillante, come meriterebbe. Il problema è insito nella società, visto che il mondo della medicina è un ambito particolarmente maschilista.

Cuori mira a raccontare la volontà di un gruppo di medici di fare la storia ma, al tempo stesso, le lotte di potere intestine. Il tutto condito da storie d’amore e d’amicizia che sapranno tenere incollati gli spettatori allo schermo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI