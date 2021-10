Davide Iacopini chi è Claudio in Tutta colpa della Fata Morgana

Davide Iacopini è Claudio nel film Tutta colpa della Fata Morgana: scopriamo chi è l’attore.

In onda stasera su Rai 1 ci sarà Tutta colpa della fata Morgana, film per la televisione con protagonista Davide Iacopini: ripercorriamo dunque la carriera dell’attrice e la sua vita privata.

Davide Iacopini: la carriera

Nativo di Genova, classe 1984, la carriera da attore di Davide Iacopini inizia nel teatro, per poi proseguire anche in televisione, col ruolo in Camera Café. Nel 2012 arriva anche l’esordio al cinema, con un ruolo da co-protagonista di Diaz di Daniele Vicari.

Ricopre molti ruoli sia al cinema che in televisione, come in Suburra, Mia madre, Non uccidere, Squadra Antimafia, Che Dio ci aiuti e tante altre parti che lo hanno reso un attore molto noto e apprezzato. Iacopini ha anche lavorato nel biopic per la televisione dedicato a Fabrizio De Andrè.

Ora torna in televisione col ruolo di Claudio nel film Tutta colpa della fata Morgana, che vede anche la partecipazione di Nicole Grimaudo e Tecla Insolia. Una storia sospesa tra realtà e magia, con due amiche di sempre che nella suggestiva Scilla, Calabria, sognano di aprire una loro attività.

Davide Iacopini: la vita privata

Per ciò che concerne la sfera privata di Davide Iacopini, l’attore risulta impegnato con Serena, di cui però si sa molto poco. L’attore tiene infatti molto celata la propria sfera privata, custodendo gelosamente la privacy, anche se sui profili social risulta molto attivo.

Stando alle indiscrezioni che circolano, Serena anche lavorerebbe nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. La loro unione, comunque, è molto solida e duratura e va avanti da diversi anni, anche se la coppia non dovrebbe avere figli.

