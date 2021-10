Fabio Canino chi è | carriera | fidanzato

Oggi è un altro giorno è un programma Rai condotto da Serena Bortone. Un appuntamento pomeridiano in onda su Rai 1 alle ore 14.00. Un talk show intrigante, ricco di ospiti. Nella puntata di martedì 19 ottobre spazio a Fabio Canino, celebre conduttore e giudice di Ballando con le Stelle.

Chi è Fabio Canino

Fabio Canino è nato a Firenze il 15 agosto 1963. È uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia. Il suo stile pungente ed eclettico gli ha riservato un posto nei cuori degli spettatori. La sua carriera è molto varia. Ha condotto Assolo su La7 e ha preso parte a Macao di Gianni Boncompagni. Dal 1998 al 2000 è invece stato un membro chiave de Le Iene.

Il suo animo satirico ha trovato terreno fertile in radio, lavorando a Rai Radio 2, Play Watch su Play Radio con Francesca Zanni. Si è poi messo in mostra su Sky Show con il telegiornale satirico Tg Show. In seguito spazio a Votantonio su Rai 2.

Inutile dire come il grande pubblico abbia imparato ad apprezzarlo grazie a Ballando con le Stelle. Scelto da Milly Carlucci come uno dei giudici, ha messo in mostra tutte le proprie doti da intrattenitore. Nel corso degli anni si è anche dedicato alla scrittura, pubblicando i seguenti libri:

Lettere alla Iena

Omo Sapiens

Mai più senza. Dizionario del perfetto marziano

Raffabook. Più che un libro uno show del sabato sera

Rainbow Republic

Le parole che mancano al cuore

Processo ad Oscar Wilde: la legge e l’amore

Molto impegnato sul fronte sociale e, nello specifico, sui temi LGBTQ+, ha condotto i Diversity Media Awards ed è testimonial della campagna Giù le mani dai bambini.

Fabio Canino fidanzato?

Il coming out di Fabio Canino è stato uno dei primi della televisione italiana. Il suo è stato un passo importante per le generazioni successive: “Il tutto è accaduto in un momento in cui nessuno lo faceva. Sembrava fossi l’unico gay in televisione”.

C’è sempre grande interesse da parte del pubblico in merito alla sua vita privata, che il conduttore e scrittore tenta di tutelare a ogni costo. Sul web in tanti chiedono con insistenza: Fabio Canino è fidanzato? La risposta è che non lo sappiamo.

L’ultima volta che ha avuto modo di parlarne in maniera pubblica ha specificato d’essere single. Non sappiamo se da allora le cose siano cambiate. Canino pare però apprezzare non poco questo stile di vita, senza un progetto di coppia. Per abbandonarlo dovrebbe trovare davvero la persona giusta.

In una vecchia intervista, parlando d’amore, si era così espresso: “Purtroppo sono ancora single. Dico sempre che gli anni passano e che quindi, quando lo troverò, sarà un badante e non un fidanzato. Forse faccio fatica perché mi sento ancora un ragazzino insicuro”.

