Nicole Grimaudo chi è Gabriella di Tutta colpa della Fata Morgana

By

Nicole Grimaudo è Gabriella nel film Tutta colpa della Fata Morgana: scopriamo chi è l’attrice.

In onda stasera su Rai 1 ci sarà Tutta colpa della fata Morgana, film per la televisione con protagonista Nicole Grimaudo: ripercorriamo dunque la carriera dell’attrice e la sua vita privata.

LEGGI ANCHE: Maria Ermachkova ballerina Ballando con le Stelle | carriera | foto

Nicole Grimaudo: la carriera, da Non è la Rai al cinema

Nata a Catania nel 1980, l’esordio in televisione di Nicole Grimaudo arriva nell’ultima edizione di Non è la Rai, un trampolino di lancio di assoluto prestigio che ha dato il là a una carriera di primissimo livello.

Dopo di ché, arrivano i primi ruoli in tv e da lì il grande salto nel cinema, con l’esordio nel 1998 in Tu ridi dei fratelli Taviani. Il successo arriva grazie alla partecipazione in diverse fiction, su tutte Ris – Delitti imperfetti.

Nicole Grimaudo oggi è una delle attrici italiane già amate e riconosciute nel panorama. Questa sera ci sarà l’occasione di vederla nuovamente in Tutta colpa della fata Morgana.

LEGGI ANCHE: Memo Remigi chi è | canzoni | età

Nicole Grimaudo: vita e privata e figli

Per quanto riguarda la sfera privata dell’attrice siciliana, Nicole è legata sentimentalmente da un po’ di anni con Francesco, giornalista di casa Rai. Non si sa molto di lui, la coppia tiene molto alla propria privacy e non sono conosciuti tantissimi dettagli. I due hanno anche avuto un figlio, Pietro, nato il 21 marzo 2014.

L’attrice ha poi però anche manifestato il desiderio di una nuova gravidanza, auspicando più volte che Pietro non rimanesse figlio unico, ma affermando la volontà di dargli dei fratelli o sorelle. E infatti, a gennaio 2021, Nicole Grimaudo è diventata mamma per la seconda volta, con la nascita di Giulio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI