Francesco Montanari | Il Cacciatore 3 | Andrea Delogu separato

Francesco Montanari è uno degli attori più noti e apprezzati d’Italia. La sua lunga carriera lo ha visto impegnato tanto al cinema quanto in televisione, collezionando ruoli ormai celebri. Da mercoledì 20 ottobre 2021 torna nei panni di Saverio Barone ne Il Cacciatore 3, fiction Rai ispirata alla vita del magistrato Alfonso Sabella.

Chi è Francesco Montanari

Nato a Roma il 4 ottobre 1984, Franesco Montanari si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Vanta numerose esperienze teatrali. Basti pensare allo spettacolo Sunshine, diretto da Giorgio Albertazzi, così come Il Calapranzi di Giorgio Caputo. Protagonista inoltre di Killer Joe e Piccoli equivoci. Nel 2013 ha preso il posto di Riccardo Scamarcio in Romeo e Giulietta, per poi recitare con Claudia Pandolfi in Parole incatenate.

Il 2009 segna il suo debutto al cinema. Ciò avviene con la commedia Oggi Sposi. Entra nel cast di Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina e recita in seguito in pellicole come Ovunque tu sarai, Dolceroma e Regina.

Il grande successo gli viene però donato da Romanzo Criminale, serie TV diretta da Stefano Sollima. Ha poi preso parte ad altri progetti ma il più significativo, dopo la serie tratta dal romanzo del giudice Giancarlo De Cataldo, è Il Cacciatore.

Francesco Montanaro, Il Libanese

Esistono dei ruoli che restano appiccicati agli attori. Nel caso di Francesco Montanari non si può che parlare de Il Libanese. Per il pubblico la sua faccia sarà sempre accostata a quella del leader della banda della Magliana, molto più di quanto possa esserlo Pierfrancesco Favino, che lo ha interpretato nella versione cinematografica prima di lui.

Al suo fianco il Freddo e il Dandi, interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni e Alessandro Roja. Spazio inoltre a Marco Bocci, ovvero il commissario Scialoja e a Daniela Virgilio, interprete di Patrizia.

Francesco Montanari e Andrea Delogu

Per quanto riguarda la vita privata, la relazione più importante della vita di Francesco Montanari è stata senza dubbio quella con Andrea Delogu. I due si sono sposati nel 2016 ed erano una delle coppie più belle e ammirate del panorama dello spettacolo italiano.

Le nozze sono proseguite fino a gennaio 2021, quando i due hanno annunciato la separazione. Vi erano state alcune avvisaglie, soprattutto da parte di Delogu, che aveva avuto anche modo di sfogarsi pubblicamente. Il lockdown avrebbe ingigantito le problematiche interne della coppia, riportando a galla vecchi dissapori.

Una love story durata otto anni, considerando i tre di fidanzamento, la cui conclusione ha lasciato basiti i fan. Ora Andrea Delogu pare sia pronta a lasciarsi alle spalle questo capitolo, ripartendo dal modello Luigi Bruno.

