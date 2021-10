Il Cacciatore 3 dove è stata girata | cast | puntate

Il Cacciatore 3 è la nuova stagione di una serie TV Rai, in onda dal 2018 con protagonista Franceco Montanari nei panni di Saverio Barone. Una fiction ispirata a fatti reali, nello specifico ad Alfonso Sabella, membro del pool antimafia di Palermo degli anni ’90. Il suo nome è stato cambiato in Savario Barone, mostrato in azione contro la criminalità organizzata dopo le stragi di Capaci e via D’Amelo, che hanno visto perdere la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Il tutto è ispirato al romanzo Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella.

Dove è stato girato Il Cacciatore 3

Nelle prime due stagioni ci si è concentrati sulla Sicilia e nello specifico su Palermo, raffigurata negli anni ’90. La terza stagione propone invece qualcosa di differente. La produzione si è infatti spostata in Sardegna, dando il via alle riprese a settembre 2020 ad Alghero.

È qui che si è deciso di ricreare parte di un villaggio che nella trama de Il Cacciatore 3 è sito in Spagna. Per la seconda parte delle riprese, invece, si è fatto ritorno a Palermo. Cast e crew hanno lavorato per un totale di 16 settimane. Nella terza e ultima parte, infine, il gruppo si è trasferito a Roma.

Ecco le location principali di Palermo:

• via Giusti

• via Cesareo

• via Sciuti

• via Leopardi

• via Lo Jacono

• piazza Unità d’Italia

• via D’Annunzio

• Piazza Marina

• Corso Vittorio Emanuele

• Via Ettore Pais

• Via Rosario Gerbasi

• Via Francesco Crispi

Ecco le location principali di Roma:

• Ostia

• Idroscalo

• Palazzo del Governatorato

• Spiaggia

Il Cacciatore 3 cast

Ecco il cast de Il Cacciatore 3:

• Francesco Montanari: Saverio Barone

• Roberto Citran: Andrea Elia

• Francesco Foti: Carlo Mazza

• Linda Caridi: Paola Romano

• Gaetano Bruno: Pietro Aglieri

• Giorgio Caputo: Diego Navarra

• Francesca Inaudi: Francesca Lagoglio

• Marco Rossetti: Leonardo Zaza

• Miriam Dalmazio: Giada Stranzi

• Marcello Mazzarella: Bernardo Provenzano

• Paolo Ricca: Vito Vitale

• Peppino Mazzotta: Nicola Calipari

Il Cacciatore 3, puntate

Le prime due puntate de Il Cacciatore 3 andranno in onda mercoledì 20 ottobre 2021 su Rai 1 in prima serata, alle 21.20. La fiction Rai sarà trasmessa ogni mercoledì fino al 10 novembre 2021. Chiunque voglia seguire la serie TV con Francesco Montanari potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi all’app RaiPlay, entrando nella sezione Dirette, sfruttando smartphone, tablet e computer. La serie potrà essere recuperata comodamente grazie all’app Rai, andando nella sezione Replay o in quella dedicata alle Fiction.

Trama episodio Boom

Barone è costretto a vivere all’interno di un bunker da quando Vitale ha giurato di ucciderlo. Intende però portare avanti il proprio lavoro a ogni costo. Ha però iniziato a soffrire d’attacchi d’ansia e per la prima volta si ritrova ad avere paura. Sta lavorando per rintracciare anche Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano, membri di quella nuova mafia che mira a entrare nei palazzi della politica.

Deve anche gestire la nuova arrivata, Paola Romano, giunta da Napoli e che tutti credono raccomandata dal padre. Renda, intanto, si consegna alla Polizia e Barone corre a interrogarlo. La sua auto, però, rimane coinvolta in un incidente.

Trama episodio Orgoglio

Saverio riceve l’ordine di trasferirsi in Trentino, abitando in una struttura per prefetti e questori in pensione. È qui che ritrova Giada e Carlotta. Saverio è però intenzionato a tornare a Palermo e convince Elia. Scopre che Vitale ha un’amante di nome Elisa. Sarò lei a condurlo dal boss.

Francesca scopre invece che Matranga, killer di Provenzano, si vanta di parlare con uomo di fiducia di Aglieri, noto come il “Biondo”. Scoprire la sua vera identità potrebbe aiutarli nella cattura. Paola, infine, fotocopia dei documenti di Barone sulle indagini che potrebbero metterlo nei guai.

