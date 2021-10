Simonetta Agnello Hornby chi è | libri | marito e figli

Simonetta Agnello Hornby è una tra le scrittrici più apprezzate degli ultimi anni. Avvocato di professione, ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, La Mennulara, a 57 anni. Da sempre impegnata a sostenere le cause dei minori, le vittime di violenza domestica e gli emarginati, ha partecipato a tanti programmi tv

Chi è Simonetta Agnello Hornby

Figlia dei nobili don Francesco (Cicì) Agnello Gangitano, barone di Signefari, e donna Elena Giudice Caramazza, è cresciuta in Sicilia. Nel 1965 ha ottenuto una borsa di studio Fulbright presso la University of Kansas. Due anni dopo ha conseguito il dottorato in giurisprudenza e si è poi specializzata avvocatessa minorile e giudice in Inghilterra. Nel Regno Unito si era trasferita dopo aver sposato un cittadino inglese.

A Londra è stata presidentessa del Tribunale Special Educational Needs and Disability e nel 1979 ha fondato lo studio legale Hornby and Levy. La sede scelta è in un quartiere di immigrati di Brixton, specializzato nel diritto di famiglia e dei minori e che si occupa, in particolare, delle violenze che si consumano tra le mura domestiche. Nel 1997 ha pubblicato una ricerca, unica nel suo genere, sui diritti dei minori e sulle strutture per i minori in Giamaica, Trinidad, Barbados e Guyana. Ha insegnato Diritto dei minori all’Università di Leicester.

LEGGI ANCHE: Chi è in nomination al Grande Fratello Vip | chi è stato eliminato

I libri

Nel 2002 pubblica il suo primo romanzo “La Mennulara” tradotto in 19 lingue e che le ha permesso di conquistare il “Premio Letterario Forte Village”, il Premio Stresa di Narrativa e il Premio Alassio Centolibri – Un Autore per l’Europa. In tv ha condotto il programma Il pranzo di Mosé su Real Time ed è stata protagonista con il figlio George del docu-reality Io & George su Rai 3. Si tratta di un format che racconta un viaggio da Londra alla Sicilia e sensibilizza sulle problematiche delle persone disabili.

La trilogia siciliana

Dopo il successo di “La Mennulara” (2002), Simonetta Agnello Hornby ha pubblicato “La zia marchesa” (2004) e “Boccamurata” (2007). I due elementi presenti in tutti e tre i libri sono la Sicilia e le donne che vivono in un contesto sociale e storico ostile. Lei stessa ha parlato di trilogia siciliana “perché pur non essendo strettamente collegati, sono tre libri che raccontano la Sicilia dal 1860 a oggi. Certi elementi vengono sviluppati da uno all’altro, per esempio il rapporto delle persone di servizio con i padroni, il paesaggio, le relazioni tra figli e genitori”.

LEGGI ANCHE: Joana Lemos chi è la moglie di Lapo Elkann

Questi gli altri libri scritti da Simonetta Agnello Hornby:

La Mennulara

La zia marchesa

Boccamurata

Vento scomposto

Camera oscura

La monaca

Un filo d’olio

La cucina del buon gusto, Simonetta Agnello Hornby e Maria Rosario Lazzati

La pecora di Pasqua, Simonetta Agnello Hornby e Chiara Agnello

Il veleno dell’oleandro

Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica

Via XX Settembre

La mia Londra

Il pranzo di Mosè

Caffè amaro

Nessuno può volare

Simonetta Agnello Hornby e George Hornby, Rosie e gli scoiattoli di St. James

AAVV., un racconto in Un anno in giallo, Palermo

Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati, La mennulara: Graphic novel

Simonetta Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio, Siamo Palermo

Piano nobile

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI