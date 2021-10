Viola come il mare | trama | Can Yaman e Francesca Chillemi

Viola come il Mare, tutto sulla serie light crime di Canale 5 con protagonisti Can Yaman. e Francesca Chillemi.

Viola come il Mare è la nuova serie light crime, che mischia elementi dal crime e dalla commedia, firmata Canale 5 e con due interpreti d’eccezione come Can Yaman e Francesca Chillemi. Scopriamo tutto quanto sulla serie Mediaset.

Viola come il Mare, trama e cast

La serie, prodotta da Luc Vide in collaborazione con RTI e in uscita su Canale 5, parla di Viola, una giornalista televisiva che soffre di un disturbo della percezione, la sinestesia, e da una malattia degenerativa che, combinandosi, determinano il modo in cui lei riesce ad approcciarsi alla realtà.

Dopo l’omicidio per strangolamento di Romina, Viola scopre le sue ottime qualità investigative e inizia a indagare su ciò che è successo e nella sua inchiesta incontra sul proprio cammino un poliziotto, che lei chiama Zelig, con cui condurrà le indagini.

Il cast della fiction è di rilievo, con la presenza di Can Yaman, Francesca Chillemi e Simona Cavallari. Gli altri attori che parteciperanno al progetto sono ancora da svelare.

Viola come il Mare, quando esce e dove guardarla

Ancora non è nota la data di uscita della serie, che comunque debutterà in tv nel 2022, considerando che le riprese sono iniziate a settembre 2021. Si attendono dunque notizie più certe a riguardo.

Ciò che è certo, è che la serie potrà essere vista su Canale 5, andrà in onda settimanalmente, sicuramente in prima serata, ma potrà essere vista anche in streaming tramite l’applicazione di Mediaset Play, gratuita e disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Non resta dunque che portare un po’ di pazienza per scoprire tutti i dettagli sulla prossima fiction Mediaset.

