Alvise Rigo e Can Yaman, chi preferite? FOTO A CONFRONTO

Alviso Rigo è un rugbista veneziano, star di Ballando con le Stelle, Can Yan è l’attore turco e sex symbol del momento. Noi li abbiamo messi a confronto.

Alvise Rigo e Can Yaman, belli a confronto

Alvise Rigo e Can Yaman sono decisamente le icone sexy del momento. Rugbista l’uno, attore l’altro, scorrendo i loro profili social si leggono commenti entusiasti di stuoli di fan.

Impossibile, del resto, non restare affascinate da quegli addominali perfetti. Dal petto scolpito, dal braccio definito, da quel sorriso contagioso che si apre sotto uno sguardo fiero.

Chi è il più bello tra i due? Impossibile scegliere. C’è il team Alvise, pronto a tifare il suo beniamino a Ballando con le Stelle, e c’è il team Can che guarda e riguarda in loop le serie turche di cui è protagonista. Perché, se il primo è appena balzato agli onori della cronaca grazie proprio a Milly Carlucci, il secondo popola i sogni delle italiane ormai da anni.

Un breve confronto? Alvise Rigo è italiano, ha 29 anni, è alto 187 centimetri e pesa 90 chili. In passato giocatore di rugby, oggi lavora come modello e personal trainer. Il suo è uno stile macho e selvaggio, fatto di capelli lunghi e di una barba sincera. Can Yaman è turco, ha 32 anni, è alto 185 centimetri e pesa 82 chili (ma il suo peso oscilla a seconda del ruolo per cui viene scritturato). È un attore, prossimo a vestire i panni di Sandokan e ad approdare su Canale 5 con Viola come il mare, ha capelli e barba fintamente trascurati, e uno stile più classico rispetto a quello del “rivale”.

Alvise Rigo e Can Yaman sono fidanzati?

Alvise Rigo e Can Yaman sono fidanzati? È questa la domanda che la fan si pongono. Alvise pare sia single, dopo un lungo fidanzamento (con una donna dall’identità sconosciuta). In passato si era vociferato di un flirt con Eleonora Berlusconi, dai due bollato come una semplice amicizia. E Can Yaman? Dopo la relazione (contestata e chiacchieratissima) con Diletta Leotta, pare che frequenti una ragazza napoletana di nome Maria.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI