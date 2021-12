Chi è Stefano Rosso marito di Francesca Chillemi: ha perdonato il tradimento

Stefano Rosso, chi è il marito di Francesca Chillemi e cosa è successo tra di loro dopo il presunto flirt della donna con Can Yaman: scopriamo tutti i dettagli.

C’è clima di tempesta tra Francesca Chillemi e suo marito, Francesco Rosso. Tempo fa, Chi aveva parlato di un presunto flirt tra l’attore e Can Yaman, insieme sul set di Viola come il mare, nuova serie in uscita nel 2022. Erano spuntate anche delle foto dei due e i protagonisti non hanno mai né smentito né confermato il presunto flirt. Ma mentre l’attore è single e quindi i rumors non lo disturbano più di tanto, l’attrice ha dovuto affrontare una vera e propria crisi familiare: scopriamo tutti i dettagli.

Stefano Rosso e il perdono per la moglie

Sempre Chi aggiunge dettagli sulla vicenda, rivelando che Stefano Rosso, marito di Francesca Chillemi, ha deciso di perdonare sua moglie e di andare oltre questo forte momento di crisi. Una rivelazione che, se confermata, andrebbe anche a corroborare la tesi che un presunto flirt effettivamente abbia avuto luogo.

Il clima comunque non è tornato totalmente tranquillo in famiglia, con i familiari di Stefano che non hanno gradito il comportamento dell’ex Miss Italia, aumentando la tensione in famiglia. Tra marito e moglie però le cose dovrebbero essere tornate al loro posto, col flirt perdonato e messo alle spalle.

Chi è Stefano Rosso

Stefano Rosso è un imprenditore nato in provincia di Vicenza nel 1979. Dopo una lunga formazione, lavora nell’azienda fondata del padre, collaborando con tantissime aziende di spicco come Ducati e Adidas. Ha fondato la OTB, che controlla diversi marchi di moda e detiene anche la maggioranza del club calcistico L.R. Vicenza. Il suo impegno nel mondo del calcio lo ha portato anche a ricoprire un ruolo nel Consiglio Federale della Federcalcio.

Stefano e Francesca si sono conosciuti nel 2010, iniziando però a frequentarsi assiduamente solo quattro anni dopo. I due hanno anche una figlia, Rania.

